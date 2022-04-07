أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 4 قطع أراض مخصصة لنشاط مصرف للبيع في مركز مارينا العلمين السياحي خلال أبريل الحالي، التابع لجهاز القرى السياحية.

وأشارت هيئة المجتمعات إلى أن ذلك الطرح سيكون بنظام حق الانتفاع السنوي لمدة خمس سنوات.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 39 مترا مربعًا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 4025 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 156.975 جنيها.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الاشتراطات تتمثل في ضرورة التزام المؤجر بتنفيذ حائط من المباني على حدود المساحة المؤجرة.

وفي حالة رغبة المنتفع في تغيير النشاط بعد صدور أمر الإسناد يتم سداد العلامة المستحقة عن تغيير النشاط بعد موافقة الجهاز على النشاط المطلوب.

وأن السعر المحدد هو مقابل الانتفاع عن الموسم الأول على أن تزداد هذه القيمة بواقع 10% سنويا.

وحددت الهيئة طريقة السداد من خلال دفع 10% من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى بمراعاه الزيادة السنوية، علاوة على 0.1% مصاريف إدارية، و0.5% تذهب لصالح الأمناء من القيمة الكلية عن مدة العقد بالكامل.

وسداد مقابل الانتفاع، أي المبلغ الأساسي، عن السنة الأولى بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسداد قيمة مقابل انتفاع السنة السابقة، مضافاً إليه ما يعادل 10% من تلك القيمة أولاً خلال 3 أيام عمل.