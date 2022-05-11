«المجتمعات العمرانية»: طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط طبي في قنا الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط طبي للبيع في مدينة قنا الجديدة خلال شهر مايو الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعتي الأرض تبلغ 2004 متر مربع.

ولفتت الهيئة إلى أن سعر المتر الواحد 2895 جنيه، مستهدفة مبيعات تسجل 5.801 مليون جنيه.

واشترطت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع المسموح به بدروم ودور أرضي و3 أدوار علوية.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الارض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز بسداد الدفعة المقدمة حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وعي عباره عن 10% تم سدادها ، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة ، وسداد باقي ثمن الأرض على6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ استكمال الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضى وفقا لآلية التخصيص الفورى وذلك بداية من يوم 1 إلى 15 فى كل شهر، وتطبق الهيئة هذه الآلية منذ مارس 2019.

ومنذ مارس 2019 أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة