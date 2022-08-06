«المجتمعات العمرانية»: طرح قطعة أرض لنشاط مدرسة بمدينة رشيد الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط مدرسة للبيع في مدينة رشيد الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 6000 متر مربع.

ويبلغ سعر المتر 2480 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 14 مليونا و880 ألف جنيه.

وإبان الشهر الجاري، شهد القطاع التعليمى ظهوراً ضئيلاً إلى حد ما، حيث تم طرح حوالى 6 قطع أراض مخصصة لأنشطة تعليمية فى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر ومدينة الشروق ومدينة بدر، ورشيد الجديدة، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي المساحة قطعة الأرض.

وأن يكون الارتفاع المسموح به من بدروم ودور أرضي 3 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وبحسب الهيئة، تبلغ مدة تنفيذالمشروع 5سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح بيع 76 قطعة أرض خلال الشهر الحالي ، تتوزع فى 23 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفورى.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات أغسطس الجارى.

وفي الفترة الماضية، أجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.