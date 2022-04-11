«المجتمعات العمرانية»: طرح قطعة أرض للبيع في حدائق أكتوبر لنشاط طبي

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض مخصصة لنشاط طبي للبيع في مدينة حدائق أكتوبر ، خلال شهر أبريل الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 1839 مترا مربعًا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 9110 جنيهات، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 16.753.290 جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز النسبة البنائية للأرض 40% من إجمالي مساحة الأرض.

وأن يكون الارتفاع المسموح به مكونا من دور أرضي ودورين متكررين، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 15% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

جدير بالذكر أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها منذ شهر مارس عام 2019.