المجتمعات العمرانية: طرح قطعة أرض بنشاط فندقي في قنا الجديدة

عرضت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض مخصصة بنشاط فندقي في مدينة قنا الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري في ديسمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن قطعة الارض تقع تحديداً بمنطقة الخدمات على الطريق الدائري للمدينة أمام الحي الثاني في قنا الجديدة، على مساحة 4233 متر مربع.

وحددت سعر المتر بقيمة 2530جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 10.709 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ نحو 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة.

ووضعت مجموعة من الشروط البنائية تتمثل في ألا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، وأن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي و3 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

آلية السداد

يتم استكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري 10% تم سدادها و نسبة الـ 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص بالإضافة إلى ١٪مصاريف اداريه و 0.5٪ مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الارض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.

ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.

طروحات الهيئة خلال ديسمبر

وخلال ديمسبر الجاري، طرح المجتمعات العمرانية 56 قطعة أرض، تتوزع فى 18 مدينة جديدة للبيع عبر آلية التخصيص الفورى.

وتنوعت أغراض وأنشطة تلك الأرضى المطروحة فى شهر ديسمبر من عمرانى لسكنى لتجارى وإدارى ولفندقى وترفيهى وغيره من الأنشطة، لتلائم احتياجات ومتطلبات جميع المستثمرين والأفراد.

وبحلول شهر، تقوم الهيئة بعرض مجموعة من الأراضى المتاحة لاستقطاب المستثمرين والأفراد، وتوضيح الفرص الاستثمارية الموجودة بكل مدينة، وتخصيصها عن طريق آلية التخصيص الفورى.

يشار إلى أن الهيئة تبنت تلك الآلية منذ شهر مارس لعام 2019، وتستند على طرح الأراضى فى أول 15 يومًا من كل شهر، بعدها تبدأ عملية فض المظاريف الفنية والمالية، ومن ثم ترسية قطعة الأرض على العرض الأكثر ملاءمة