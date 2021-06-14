عقـــارات

«المجتمعات العمرانية»: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية «شرق بورسعيد» وافتتاحها فى أكتوبر المقبل

بتكلفة 2.3 مليار جنيه
شرين طه 7:33 ص, الأثنين, 14 يونيو 21 7:33 ص, الأثنين, 14 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قاربت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد «سلام»، بتكلفة استثمارية حوالى 2.3 مليار جنيه، تمهيدًا لافتتاح المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل .

قال المهندس مجدى حسين رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد، إنه جارٍ إمداد خطوط نقل المياه من المحطة إلى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس بطول 28 كليومترا، بجانب الاتفاق على إنشاء خط سيتم من خلاله نقل 100 ألف متر مكعب من المياه.

وأوضح حسين فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن محطة المياه تم تمويلها من خلال قرض كويتى مخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يذكر أن مدينة شرق بورسعيد تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم التخطيط لها على مساحة 23 ألف فدان، بإجمالى تكلفة للبنية التحتية بحوالى 12 مليار جنيه، ومن المخطط أن تستوعب 778.8 ألف نسمة تقريبًا.

اقرأ أيضا  تسليم حضانتين بمنطقتي «إسكان 247 عمارة» و«ابني بيتك» في حدائق أكتوبر

وأشار «حسين» إلى أن الجهاز يستهدف تنفيذ خطة أعمال بقيمة 300 مليون جنيه لإنشاء عدة مشروعات سكنية وبنية تحتية بالمدينة، خلال العام المالى المقبل.

وحول مشروعات الإسكان الاجتماعى، أوضح حسين أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 217 عمارة وصلت نسبة إنشاءاتها إلى %90، متوقعا أن يتم تسليم عدد من من الوحدات نهاية أغسطس المقبل، كما أنه من المقرر تسليم المرحلة الأولى كاملة نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف «حسين» أن إجمالى التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى تبلغ نحو مليار جنيه، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة يتراوح من 180 إلى 200 ألف جنيه ، وهو ما سيحدده فى النهاية صندوق الإسكان الاجتماعى.

اقرأ أيضا  رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع العام بمنطقتي «المستقبـل والعائلي» في الشروق

وأكد أنه من المستهدف إنشاء المرحلة الثانية لمشروعات الإسكان الاجتماعى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتى شملت 217 عقارًا، بتكلفة إجمالية مليار جنيه.

وكشف عن استمرار مناقشة الدراسات اللازمة مع الجهات المعنية بهدف التعاقد لتنفيذ ممشى على البحر المتوسط للاستفادة من إطلالة المدينة على مساحة 22 كيلومترًا على شاطئ البحر، بجانب إنشاء عدد من الشاليهات، وذلك بعد اعتماد المخطط العام للأرض بالمدينة.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من الطرق والمحاور المرورية لخدمة سكان المدينة، بجانب السير فى ترخيص وتسجيل جميع العقارات، وإصدار رقم قومى لكل عقار، تزامنًا مع انتشار النظم الرقمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مخطط الخدمات الأساسية يتضمن تنفيذ 4 محطات كهرباء بتكلفة 285 مليون جنيه لتغذية المدينة بالكامل بالطاقة الكهربائية، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ فى المرحلة الأولى تجاوزت %80.

اقرأ أيضا  صادرات الحديد تسجل 460 مليون دولار خلال 4 شهور الأولى من العام الحالي (جراف)

وتابع رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد أن المخطط يتضمن إنشاء جامعتين أهليتين لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تضم الجامعة الأولى 10 كليات ويتم تنفيذها على مساحة 44 فدانًا، وبلغت نسبة التنفيذ %20، والثانية جامعة تكنولوجية يتم تنفيذها على مساحة 16.7 فدان، وبلغت نسبة التنفيذ فيها %30.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم شرين طه

ملف الكاتب شرين طه

اقرأ أيضاً

عبد الرحمن عجمى لـ«المال»:«سكاى أبوظبى» تستهدف التوسع بمشروعاتها فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالي

محمود زكي 6:49 ص, الأثنين, 14 يونيو 21

أداء مبشر لمبيعات الشركات العقارية فى الربع الأول من العام الجارى

أحمد صبحي 6:38 ص, الأثنين, 14 يونيو 21

نائب رئيس «المقاولون العرب» يزور مشروعات الشركة في أسوان الجديدة

أحمد صبحي 10:30 م, الأحد, 13 يونيو 21

صادرات الحديد تسجل 460 مليون دولار خلال 4 شهور الأولى من العام الحالي (جراف)

محمود زكي 5:32 م, الأحد, 13 يونيو 21

«المصرية للغات» تقتنص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بمدينة 6 أكتوبر

شريف عمر 4:46 م, الأحد, 13 يونيو 21

«أوراسكوم» تبيع فيلات المرحلة الأولى من هيل سايد بمشروع «O West»

شريف عمر 3:11 م, الأحد, 13 يونيو 21