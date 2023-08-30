«المجتمعات العمرانية» تُقر تيسيرات عند استكمال سداد جدية الحجز بالدولار من الخارج

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجراء تيسيرات فى سداد جدية الحجز بالدولار من خارج البلاد، تسمح باستكماله خلال فترة زمنية معينة.

وأوضحت الهيئة أنه تمت الإحاطة بقرار اللجنة المختصة بفض المظاريف المقدمة لتخصيص قطع الأراضى مساحات أقل من أو أكثر من 5 أفدنة، وكذلك قطع الأراضى الصناعى بقبول سداد جدية الحجز بالدولار تحويل من الخارج فى حال أن جدية الحجز المسددة تقل بنسبة (من %1 إلى 5 %) عن القيمة المطلوب سدادها.

وسمحت الهيئة بإمكانية استكمال باقى جدية الحجز المطلوبة سدادها فى حالة الترسية على الشركة بجلسة الفتح المالى أو المفاضلة خلال 7 أيام عمل بنكية من تاريخ الجلسة، كما تستكمل باقى الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

ووضعت الهيئة آلية واحدة لحجز الأراضى على موقعها الإلكتروني، تتضمن عدة خطوات، منها التقدم لحجز الفرصة الاستثمارية، من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وتتم دراسة الطلب وإخطار الشركة إلكترونيًا بالقبول الفنى من عدمه.

وفى حالة قطع الأراضى الأقل من 5 أفدنة لكل الأنشطة فيما عدا الصناعى والحرفى، يتم تقديم مستندات التعريف بالشركة ونشاطها واستمارة العرض المالى موضحًا بها سعر المتر المقدم لقطعة الأرض؛ إذ تتم المزايدة عليه مع نسبة سداد مقدم الثمن، وذلك خلال أيام العمل فى فترة الطرح والمحددة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر فقط.

وتتم دراسة العروض المالية والبت فيها للترسية على العطاء المقدم لأعلى سعر عن المعلن الموقع الإلكتروني، وعند تساوى عطاء أو أكثر تكون الأفضلية للسداد بالدولار وفى حالة التساوى يتم الاحتكام للقرعة.

ويتم استكمال فرق جدية الحجز وفقًا للعرض المالى المقدم من الشركة خلال 7 أيام عمل من تاريخ جلسة الفتح المالى وذلك للجنيه أو خلال 14 يوم عمل فى حالة السداد بالدولار من خارج البلاد، وفى حالة عدم الالتزام يعتبر العرض مرفوضا، ويتم خصم %50 من جدية الحجز المسددة.

أما عند طرح الأراضى الأكثر من 5 أفدنة، فيتم تطبيق نفس تلك الخطوات وتلتزم لجنة المفاضلة بعقد الاجتماع بحضور المتزاحمين فى الموعد والمكان المحددين وتجرى اللجنة المفاضلة بينهم، ويتم إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حال كون أحد هذه العروض المتساوية (%100 دولار أو جنيه) والمقدمة من الجار الملاصق لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفى حال وجود أكثر من جار مجاور، وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران.

وفى حالات التزاحم بين مقدمى العروض تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس الإدارة أيا كانت عملة السداد «جنيه/دولار» وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، وفى حالة التساوى فى نسب السداد تكون الأفضلية للسداد بالدولار.

وعقب انتهاء جلسة المفاضلة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج أعمال اللجنة، على أن يستكمل من ترسو عليه قطعة الأرض سداد باقى الدفعة المقدمة خلال مدة ثلاثين يوماً للسداد بالجنيه وستين يومًا بالدولار (بتحويلات خارجية) محسوبة من تاريخ الإخطار بقرار مجلس الادارة بالموافقة على التخصيص وفى حالة عدم السداد يخصم نسبة %50 من مبلغ جدية الحجز السابق سداده.