وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 20 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة.

ويأتي ذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمى مختلط، وإنشاء كنيسة، ومكتب بريد، بجانب أنشطة سكنية، وصناعية، وتعليمية، وزراعية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية.

القاهرة الجديدة

وقال الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى.

وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط صناعي، وزراعي، وتجارى.

وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط سكنى تجارى، ومعهد تعليمى، وفى مدينة شرق بورسعيد (سلام)، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط تجارى إدارى، ونشاط سكني تجاري إداري، وإقامة كنيسة كاثوليكية.

النوبارية الجديدة

وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري.

وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى سكنى، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمى مختلط.

وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى.

وأكد أن هذه المشروعات المتعددة التى ينفذها القطاع الخاص بالمدن الجديدة، تسهم فى تحقيق مستهدفات الوزارة بتوفير المبانى الخدمية والترفيهية للسكان بالمدن الجديدة، كما تسهم أيضا فى تنفيذ خطط الدولة بتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية.