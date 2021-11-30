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«المجتمعات العمرانية» توافق على تخصيص 24 قطعة أرض فى 10 مدن جديدة

لإقامة جامعة ومدرسة وحضانة ومصانع وخدمات صناعية ونشاط تجارى إدارى سكنى وكنيسة إنجيلية
أحمد صبحي 11:14 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 11:14 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 24 قطعة أرض فى 10 مدن جديدة، بأنشطة متنوعة (جامعة – مصانع – خدمات صناعية – أمن غذائى – مدرسة – حضانة – تجارى إدارى سكنى – تعليمى – وغيرها).

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وقال وزير الإسكان: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى، ومركز صيانة سيارات.

وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، لإقامة 3 مصانع، ونشاط تجارى.

وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مصنع، وخدمات صناعية، وأنشطة تجارية وإدارية وتعليمية.

وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط أمن غذائى، وتجارى، وإدارى.

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وفى مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، لإقامة جامعة، ومحطة تموين وخدمة سيارات، ونشاط تجارى إدارى سكنى.

وأضاف الوزير: فى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة حضانة.

وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مصنع.

وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى إدارى.

وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تعليمى.

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وفى مدينة الفيوم، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة.

إضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، لإقامة كنيسة إنجيلية.

وأشار الوزير إلى أن الموافقة على تخصيص هذه الأراضى لشركات القطاع الخاص يسهم فى توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، والإسراع بمعدلات التنمية، وكذا توفير العديد من فرص العمل، وهى أهداف مهمة تعمل الدولة على تحقيقها.

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بقلم أحمد صبحي

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