«المجتمعات العمرانية» توافق على تخصيص 147 قطعة أرض للمستثمرين

خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى

انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تخصيص 147 قطعة أرض للمستثمرين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، وفقا لآلية التخصيص الفورى للأراضى التى تتبناها فى طروحاتها منذ مارس 2019.

وقال د. وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط بالهيئة، إن الأراضى التى تم تخصيصها للمستثمرين تبلغ مساحتها حوالى 930 فدانا.

وأقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية آلية التعامل مع طلبات المستثمرين، تتضمن التخصيص الفورى بعد تقدم المستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض وسداد %10 من قيمتها «جدية حجز» مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية ومالية تشمل جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع.

وحال تلقى أكثر من طلب لقطعة الأرض الواحدة تجرى مفاضلة بين مقدمى الطلبات وفقاً لمن يسدد كامل الثمن بالدولار أو أكبر نسبة ممكنة منه ولمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمنى، وحال التساوى تكون الأولوية للشهرة العالمية، وفى حالة التساوى مجدداً تجرى قرعة علنية.

عباس: الهيئة تلقت 45 طلبا للمنافسة على أراضى خلال مايو الماضى

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، فى اجتماعه مطلع الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على تخصيص 22 قطعة أرض فى 12 مدينة جديدة بحضور عدد من الأعضاء، وآخرين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الموافقة أنشطة متنوعة (مصانع- مدارس- جامعة خاصة- طبى- سكنى تجارى إدارى) وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار فى المدن الجديدة، وتوفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات. وأوضح «عباس» أن الهيئة تلقت من المستثمرين خلال شهر مايو الماضى45 طلبا للتنافس على23 قطعة بمساحة 77.73 فدان