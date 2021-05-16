«المجتمعات العمرانية» توافق على تخصيص مكاتب للشهر العقاري بـ5 مدن جديدة

بمدن "أخميم الجديدة، وناصر الجديدة، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر"

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص عدد من المقرات للشهر العقاري في مدن «أخميم الجديدة، وناصر الجديدة، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر».

في مدينة أخميم، وافقت الهيئة على تخصيص الوحدات الإدارية أرقام (6،5،4،3،2) بإجمالى (5) وحدات بالسوق التجارى بمنطقة الخدمات بمدينة أخميم الجديدة للشهر العقاري .

كما وافقت على تخصيص، عدد (4) وحدات بالعمارة 46 وعدد (4) وحدات بالعمارة 49 بمشروع سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة.

وفي مدينة العبور، وافقت الهيئة على تخصيص الدور الأرضى بإجمالي مساحة 360م2 بالعمارة (155) إسكان إجتماعى منطقة الحرية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

كما خصصت، عدد 4 وحدات إدارية أرقام (9،8،7،6) بمساحة 150م2 بالدور الأول بالمركز التجارى بالمجتمع الخامس بالحى الثالث، عدد 4 وحدات إدارية أرقام (9،8،7،6) بمساحة 150م2 بالدور الأول بالمركز التجارى بالحي السابع بمدينة برج العرب الجديدة

وفي مدينة حدائق أكتوبر، خصصت الهيئة مساحة (1114م2) بالدور الثانى بمبنى السوق التجارى بمنطقة 247 إسكان إجتماعى بالمدينة.