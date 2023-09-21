«المجتمعات العمرانية» توافق على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة؛ وذلك لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، منها (عمرانى متكامل- عمرانى مختلط- صناعى غذائى- مدرسة- مركز طبى- نادٍ رياضي اجتماعي- مكتب بريد، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).

تخصيص أراض في القاهرة الجديدة

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 18 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى مختلط- مدرسة- مركز طبي- تجارى إدارى)،

وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل- عمرانى مختلط- نادٍ رياضي اجتماعي- تجارى إدارى)،

وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل- صناعى غزل ونسيج وصباغة- مخازن- مركز إسلامي- تجارى إدارى سكنى)

الشيخ زايد

فى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى ترفيهى- محطة تموين وخدمة سيارات)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجارى- صناعي غذائي).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى- جراج وصيانة سيارات)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى)

وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل- إدارى تجارى سكنى)،

وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني- سكني إداري تجاري)

وفى مدينة بنى سويف الجديدة، وافقت المجتمعات العمرانية على تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني متكامل- سكني تجاري).

مدينة حدائق العاصمة

وأشار الوزير إلى أنه فى مدينة حدائق العاصمة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مكتب بريد، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري،

وفى مدينة غرب قنا، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تعليم عالي، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط تجاري إداري.