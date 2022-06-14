«المجتمعات العمرانية» توافق على تخصيص أراض لوزارة التربية والتعليم في مدينة بدر

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (166) بتاريخ 19/5/2022، تخصيص قطع أراض لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمدن العمرانية الجديدة.

وجاء نص الموافقة على تخصيص عدد 2 قطع أراض لصالح (وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني / الهيئة العامة للأبنية التعليمية) وبيانها كالتالي:-

القطعة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، في القطعة رقم 15 بمركز خدمات التجمع الثالث، على مساحة 2522م2، لإستخدامها في إقامة إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

القطعة الثانية بمدينة بدر، في القطعة رقم 3 بمركز خدمات الحي الأول بنشاط إداري لإقامة مقر لإدارة الشروق التعليمية، على مساحة 1123م2.

وطالبت الهيئة، قيام الجهة الطالبة بموافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الإختصاص على نقل الأصول وطبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن وطبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011 علماً بأن المساحة قابلة للعجز أو الزيادة والعبرة بالاستلام الفعلي على الطبيعة.