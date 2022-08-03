المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 41 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 41 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة.

ومن المقرر إقامة (مشروع عمرانى متكامل، وإنشاء كنيسة، وفرع بنك، ونادٍ رياضى، وجامعة، بجانب أنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وتعليمية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية) بالأراضي التي الموافقة على تخصيصها.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تسهم فى توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، وكذا الآلاف من فرص العمل لشبابنا، وتحقق أهداف الوزارة فى التنمية.

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى – مخزن – تعليمى – نادٍ رياضى).

وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراض بأنشطة (سكنى تجارى إدارى فندقي سياحي ترفيهي – خدمات صناعية).

وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى.

وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى.

وفى مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى – طبي – جراج وصيانة سيارات).

وفى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (صناعى – تجاري فندقي – سكنى تجارى).

وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مركز طبي.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط صناعى.

وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل.

وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى.

وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مخبز.

وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجاري إداري – تجارى – سكني تجاري إداري).

وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (تجاري إداري – محطة خدمة وتموين سيارات).

وفى مدينة ناصر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى سكنى.

وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى.

وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط جامعة.

وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى.

وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمى.

وفى مدينة توشكى الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استصلاح زراعى.

وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط إدارى ومخزن.

وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة (دار ضيافة لمرضى السرطان وذويهم – دار أيتام – مستوصف خيرى)، وقطعة أرض لإقامة كنيسة.

وفى مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة فرع للبنك الأهلي المصري.