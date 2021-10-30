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المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 37 قطعة أرض في 18 مدينة جديدة

أنشطة متنوعة "عمرانى متكامل وخدمى مختلط – مصانع – مدارس – طبى – خدمى صناعى – دار مسنين – تجارى إدارى – نادٍ اجتماعى – تجارى إداري"
أحمد صبحي 10:40 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 10:40 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 37 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمراني متكامل وخدمي مختلط – مصانع – مدارس – طبي – خدمي صناعي – دار مسنين – تجاري إداري – نادٍ اجتماعي – تجاري إداري – غيرها).

وقال وزير الإسكان: في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بنشاط طبي، وتجاري إداري، ومحطة خدمة وتموين سيارات وذلك في اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية .

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وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتي أرض ، لإقامة دار مسنين، ونشاط خدمي صناعي.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتي أرض ، لإقامة مصنع، ونشاط إداري.

وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة.

وفي مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجاري إداري.

وفي مدينة السادات، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، لإقامة مصانع، ونشاط تجارى.

وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى.

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وفي مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط طبى.

وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مصنعين.

وأضاف الوزير: في مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، لإقامة مصنع، ومدرسة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نادٍ إجتماعي.

وفي العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ومحطة تموين سيارات، ونشاط طبى.

وفي مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

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وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى إداري سكنى.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مجمع صناعي.

وفي مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مشروع عمراني متكامل، ومدرسة، ونشاط تجارى.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمى مُختلط.

وفي مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة.

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بقلم أحمد صبحي

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