«المجتمعات العمرانية» توافق على إنشاء 3 جامعات خاصة فى طيبة الجديدة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 3 قطع أراض لإنشاء 3 جامعات خاصة فى مدينة طيبة الجديدة منها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الاجتماعات الأخيرة لمجلس إدارة المجتمعات العمرانية شهدت الموافقة على تخصيص 44 فدانا لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء فرع لها فى طيبة الجديدة وتم تسعير المتر بقيمة 950 جنيها.

ووفقاُ للموقع الإلكترونى لجامعة مصر للعلوم، تأسست الجامعة عام 1996 وبها عدة كليات متخصصة فى الطب، والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، والهندسة، والإعلام، واللغات الأجنبية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية التطبيقية، والآثار والإرشاد السياحى، والتكنولوجيا الحيوية.

وأشارت المصادر إلى أن جامعة مصر للعلوم تخطط لإنشاء 10 كليات بفرعها المنتظر فى ظل اهتمامها بالتوسع فى المدن العمرانية الجديدة وتحديدا فى محافظات الصعيد التى باتت تتلقى اهتماما متزايدا من شركات التطوير العقارى.

وتطرقت المصادر إلى موافقة الهيئة على تخصيص 18 فدانا لصالح شركة الحديبية والتى تخترق السوق المصرية لأول مرة لإنشاء جامعة خاصة فى الصعيد وتم تسعير المتر بقيمة 1150 جنيها.

وأكدت أن هيكل مساهمى شركة الحديبية يضم مجموعة من الأطباء ورجال الأعمال من مصر وبعض البلدان العربية.

وأشارت إلى اقتناص جامعة المستقبل لقطعة أرض بمساحة 22 فدانا لتضاف إلى قطعة سابقة حصلت عليها بمساحة 15 فدانا لإنشاء جامعة لها فى مدينة طيبة الجديدة؛ وتم تحديد سعر المتر بقيمة 1150 جنيها.

وتعتبر مدينة طيبة الجديدة الواقعة بمحافظة الأقصر إحدى مدن الجيل الثالث فى مصر التى تم إنشاؤها بموجب قرار جمهورى عام 2000 ويبلغ عدد سكانها حالياً 28 ألف نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 238 ألف نسمة.

وشهدت المدن العمرانية فى الصعيد إقبالا من الجامعات الخاصة للحصول على أراضى وإنشاء فروع لها، من أشهرها جامعة بدر، التى حصلت على أرض بمدينة غرب أسيوط الجديدة، بجانب جامعة النهضة التى حصلت على 60 فدانا فى مدينة بنى سويف.