«المجتمعات العمرانية» توافق على إنشاء «غرب بورسعيد»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء مدينة غرب بورسعيد على مساحة 3075 فدانًا، فى إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، وإطلاق مزيد من المدن الجديدة.

وعلمت «المال» أن المدينة الجديدة ستقع بين محافظتى بورسعيد ودمياط، ومن المخطط أن يتولى جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة الإشراف عليها، وتولى أعمال الترفيق والتخطيط النهائى.

ومن المخطط أن تضم مدينة غرب بورسعيد وحدات ساحلية، ووحدات إسكان اجتماعى، وسكن لكل المصريين؛ بخلاف تخصيص وحدات خدمية للتعليم والصحة.

الهيئة تخصص 48 قطعة أرض فى 18 مدينة جديدة لإقامة عدة أنشطة

وفى سياق متصل وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 42 قطعة أرض فى 18 مدينة جديدة.

وشملت الأراضى التى تمت الموافقة عليها أنشطة متنوعة، مثل جامعات خاصة ومعاهد وأندية ومستشفى ومدارس ومولات وسكنى تجارى وسياحى ترفيهى.

وأشار عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى أنه فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، لإقامة أنشطة سياحية وترفيهية وتجارية وإدارية وسكنية، ومحطة خدمة وتموين سيارات بنزين وغاز، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعى.

وقال فى بيان أمس، أن مدينة بدر قد شهدت تخصيص 7 قطع أراضٍ، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، وفى الشروق، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى السادات قطعة أرض، بنشاط صناعى.

وأوضح أنه فى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعة خاصة، ونادٍ اجتماعى، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وفى برج العرب الجديدة قطعة أرض بنشاط غذائى.

وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مول تجارى، وأنشطة تجارية إدارية، وسكنية تجارية، وفى حدائق أكتوبر3 قطع، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.

وأضاف الجزار أنه فى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى العبور الجديدة، قطعتى أرض، بنشاط تجارى إدارى سكنى، وفى سوهاج الجديدة 5 قطع، لإقامة جامعة خاصة، وأنشطة ترفيهية، وتجارية، وإدارية.

وفى رشيد الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وعلمت «المال» أن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية اقتنصت تلك الأرض لإنشاء مدرسة تابعة لها.

وأفاد أنه فى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نادٍ اجتماعى، وفى أسيوط الجديدة قطعة، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، وفى أخميم الجديدة قطعة لإقامة معهد تعليم عالٍ، وفى طيبة الجديدة قطعة بنشاط تجارى.

وفى أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مستشفى، ونشاط تجارى إداري؛ وعلمت «المال» أن شركة البطل تمكنت من شراء قطعة أرض مساحتها 4 آلاف متر بمنطقة الحى السياحى فى المدينة لإقامة مستشفى عليها بسعر 1790 جنيهًا للمتر.