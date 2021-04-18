«المجتمعات العمرانية» توافق على إنشاء محطة غاز طبيعي في القاهرة الجديدة

أفصحت هيئة المجتمعات العمرانية، عن نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة لها، في الفترة من 1 مارس 2021 وحتى 15 مارس 2021، لقطع الأراضي أقل من 5 فدان بنظام المظاريف المغلقة .

ووافقت الهيئة على العرض الفني المقدم على المساحات الواقعة داخل مدينة القاهرة الجديدة في القطعة رقم 58 بمنطقة خدمات بنفسج “1”، لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي، بغرض إقامة نشاط “محطة خدمات سيارات – بنزين – غاز طبيعي”.

كما وافقت الهيئة، على العروض الفنية المقدمة على المساحة الواقعة في القطعة رقم 442 بالقطاع الثالث بمركز المدينة، من شركات “فري مان للاستثمار العقاري، وشركة باليديم، وشركة أم جي للمراكز التجارية ” أحمد، عمر ، محمد عبد الحميد وشركائهما”، بغرض إنشاء نشاط تجاري – إداري.

وحددت الهيئة يوم الخميس الموافق 22 أبريل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمقر قطاع الشئون العقارية والتجارية، لفتح المظاريف المالية، للعروض التي سبق وأن وافقت عيها فنيا.