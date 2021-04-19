عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» توافق على إقامة 3 مدارس بمدينة بني سويف الجديدة

21 أبريل فتح المظاريف المالية بقطاع الشئون العقارية والتجارية
أحمد صبحي 7:28 م, الأثنين, 19 أبريل 21 7:28 م, الأثنين, 19 أبريل 21

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أفصحت هيئة المجتمعات العمرانية عن نتيجة دراسة العروض الفنية المقدَّمة لها، في الفترة من 1 مارس 2021 حتى 15 مارس 2021، لقِطع الأراضي أقل من 5 فدادين بنظام المظاريف المغلقة.

ووافقت الهيئة على العرض الفني المقدَّم على المساحات الواقعة داخل مدينة بني سويف الجديدة، في القطعة الواقعة داخل “الحي الأول- المجاورة الرابعة”، والبالغة مساحتها 6442 م2، بسعر 1330 جنيهًا للمتر الواحد، لصالح شركة الملك للخدمات التعليمية؛ بغرض إقامة نشاط تعليمي “مدرسة”.

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كما وافقت الهيئة على العرض الفني المقدَّم من شركة البرهان للاستثمار والتنمية “ش .م .م”، للحصول على قطعة أرض مساحتها 6442 م2، في “الحي الأول- بالمجاورة السابعة”، بسعر 1330 جنيهًا للمتر الواحد، بغرض إقامة نشاط تعليمي “مدرسة”.

كما تم الموافقة على العرض الفني المقدم من شركة محمد أحمد شحاتة وشريكه “ماسترز لإدارة المدارس”، للحصول على قطعة أرض في “الحي الأول- بالمجاورة الرابعة”، بمساحة 6442 م2، بسعر 1330 جنيهًا للمتر الواحد، بغرض إقامة نشاط تعليمي “مدرسة”.

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وحددت الهيئة يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر قطاع الشئون العقارية والتجارية، لفتح المظاريف المالية، للعروض التي سبق أن وافقت عيها فنيًّا.

وناشدت الهيئة أصحاب العروض المعروضة فنيًّا والمقدمة على قطع الأراضي خلال الفترة المذكورة بعاليه، التوجه إلى قطاع الشئون المالية، لرد المظاريف المالية المقدمة منهم خلال تلك الفترة.

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بقلم أحمد صبحي

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