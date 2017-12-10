المجتمعات العمرانية تنفذ مجسم مصر الحرة الجمالى بمحور 26 يوليو

المال – خاص

صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تدشين مجسم “مصر الحرة”، ووضعه على طريق محور 26 يوليو، وهو مجسم جمالي يعبر عن تطلع مصر إلى المستقبل وتوجهها نحو الغد المشرق، وتبنته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصممه الدكتور باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لإدارة تجميل المدن بالهيئة، ليؤكد ريادة المدن الجديدة لا في البناء والتعمير فحسب، بل في تقديم أعمال جمالية تؤكد علي الهوية الجمالية والقومية لمصر.



وقال الدكتور باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لإدارة تجميل المدن: تم تنفيذ العمل بارتفاع يتجاوز 12 متراً، ويستوحي تكوينه من ألوان العلم المصري، والذي تم استخدامه للطبيعة القومية للعمل، وأن المجسم يتكون من كتلتين حمراء وسوداء، وتخرج من بينهما أفواج الحمام بلونها الأبيض، لتعكس الإحساس بالحرية والانطلاق وحيوية الحركة، وتمثل أسراب الحمام اللون الأبيض للعلم، وتربط بين الكتلتين الراسختين الحمراء والسوداء.



وأضاف: يتميز التصميم بالقوة والبساطة ووضوح الفكرة، لتصل رسالته بسهولة ويسر للمتلقي، موضحاً أن المجسم لاقى حسن استقبال وتفاعلاً إيجابياً من المارة بطريق محور 26 يوليو، الذين رأوا فيه عملاً يخاطبهم جمالياً ووجدانياً، ينزل بالفن الحديث إليهم ويعيش بينهم.



وأشار إلى أن كل مراحل العمل بالمجسم تمت بأيدى أبناء الهيئة تصميماً وتنفيذًا وتنسيقاً للموقع.