المجتمعات العمرانية تنظم حفلا للتميز والإبداع في الأداء المؤسسي

المال ــ خاص:

نظمت الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حفل توزيع جوائز المسابقة السنوية للتميز والإبداع في الأداء المؤسسي لعام 2017 تحت عنوان “معاً نبدع من أجل مصر”، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



صرح بذلك الدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، موضحاً أن هذه المسابقة تهدف لإرساء مفاهيم التميز والإبداع بين العاملين باعتبارهم رأس المال الحقيقي الذي ينبغي الاستثمار فيه، وأكد أن هيئة المجتمعات، وأجهزة المدن التابعة، لها تضم العديد من العناصر المتميزة التي تستحق التكريم، متمنياً التوفيق والنجاح لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام.



وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: تكريم أي موظف أو عامل هو تكريم لجميع العاملين بالهيئة، التي تعد قاطرة الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، وتسهم بشكل رئيسي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدا أن جميع من ينتمي لهذه الهيئة عليه أن يشعر بالفخر والاعتزاز لأنه يسهم في تقدم الوطن.



وأعربت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وإحدى المكرمات عن فئة القيادي المتميز، عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن النجاح لا يأتي بمجهود شخصي، وإنما هو نتاج عمل جماعي وحب وانتماء للمكان الذي تعمل فيه.



وأشار المهندس أيوب متولي أيوب، المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بالهيئة، إلى أن معايير التقييم في المسابقة شملت: الأداء والإنجاز، المبادرة والإبداع، التعاون والالتزام الوظيفي، المشاركة وتحمل المسؤولية، التعلم المستمر، والمهارات القيادية، موضحاً أن فئات المسابقة اشتملت على: الموظف القيادي المتميز، الموظف التخصصي الهندسي المتميز، غير الهندسي المتميز، الموظف الميداني المتميز، موظف خدمة الشباك الواحد المتميز، الموظف الفني والمكتبي المتميز، ذوي الاحتياجات الخاصة المتميز، وموظف الخدمات المعاونة المتميز.



وأضاف المهندس أيوب متولي أيوب: احتل جهاز مدينة دمياط الجديدة المرتبة الأولى – مثل العام الماضي – من حيث عدد الفائزين بمسابقة هذا العام، بعدد 9 مكرمين، وهو ما يعكس تفوق وتميز العاملين في هذا الجهاز الذي فرض نفسه بقوة خلال السنوات الأخيرة، ثم رئاسة الهيئة بعدد 7 مكرمين، يليها جهاز 6 أكتوبر بعدد 5 مكرمين، ثم جهازي السادات، وأسيوط الجديدة بعدد 2 مكرمين بكل جهاز، ثم أجهزة الشيخ زايد والصالحية الجديدة والقرى السياحية بعدد 1 مكرم عن كل جهاز.



وأوضح المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بالهيئة، أن من أبرز الفائزين بجائزة هذا العام: المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، عن فئة القيادي المتميز، والمهندس عصام أحمد بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمهندس محمود رزق، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس رمضان خيري، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، عن فئة رؤساء الأجهزة، والمهندسة جيهان أحمد عماد، بجهاز أسيوط الجديدة، والتي تم تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح عدد من المشروعات في جهاز مدينة أسيوط الجديدة.