«المجتمعات العمرانية» تنتهى من التخطيط والرفع المساحى لأراضى «محور المحمودية»

منذ 7 شهور تقريبا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ، والشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنها انتهت من أعمال تخطيط أراضى محور المحمودية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن المجتمعات العمرانية انتهت أيضا من أعمال الرفع المساحى وكذلك أعمال الجسات الخاصة بالأرض خلال الفترة الماضية.

ومنذ 7 شهور تقريبا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ، والشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بشأن تطوير أراضى محور المحمودية المملوكة للشركات.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وقيادات شركتى «الأهلية» و«السيف» للغزل والنسيج.

وأضاف «عباس» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لبدء أعمال التنفيذ للمشروع خلال الأيام المقبلة وذلك ضمن خطة التعاون بين وزارتى الإسكان وقطاع الأعمال العام.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب الاتفاق بإعداد المخطط التفصيلى التنموى بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض محل الشراكة، ويحقق أفضل عائد اقتصادى، واستصدار التراخيص والموافقات واعتماد التقسيمات الخاصة بالأراضى محل التطوير، وتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية، وتنفيذ أعمال البناء للوحدات بالمشروع سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بالشركات التى تتعاقد معها لهذا الغرض، وطرح الوحدات التى سيتم إقامتها للبيع.

فيما تلتزم شركات وزارة قطاع الأعمال العام بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير استخدام الأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكنى مختلط، والحصول على شهادة الصلاحية من محافظة الإسكندرية، وتحمل تكلفة مقابل تغيير الاستخدام المستحق لمحافظة الإسكندرية بنسبة %15 من قيمة الأراضى محل البروتوكول.