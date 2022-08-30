المجتمعات العمرانية تمنح مهلة تنفيذ لحاجزي أراضي التعاونيات في حدائق أكتوبر

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (168) بتاريخ 1/8/2022 الموافقة على قيام حاجزي قطع أراضي (سكني – خدمي) بمدينة حدائق أكتوبر بسداد المستحقات المالية نظير منحهم مهلة لاستكمال التنفيذ داخل المشروع المقام على قطعة الأرض رقم (1/3) بالحي الثالث بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات والسابق تخصيصها للجمعية التعاونية لأهالي مدينة النور.

ونص القرار على الموافقة بقيام حاجزي الوحدات أو قطع الأراضي (السكنية/الخدمية) داخل قطعة الأرض رقم(1/3 ) بالحى الثالث بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر بنشاط (عمرانى متكامل) السابق تخصيصها للجمعية التعاونية لأهالى مدينة النور الجديدة بالهرم، بسداد المستحقات المالية نظير منح مهلة لإستكمال تنفيذ المشروع وذلك بالشروط التالية:-

سداد نصيب المهلة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة من القيمة المطلوبة نظير منحها مهلة لمدة عام لاستكمال تنفيذ المشروع بتطبيق المعادلة الآتية : (السعر الحالي – سعر التعاقد) للمساحة الكلية × ( مساحة قطعة الأرض الصغيرة “محمل عليها نصيبها من الفراغات (المناطق الخضراء – الطرق – ممرات المشاة – اعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع)” × (1- نسبة الانجاز للمشروع ) × ( 1/ مدة المشروع) مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير.

سداد نصيب المهلة لقطع أراضي الخدمات يتم تطبيق المعادلة الآتية:- (السعر الحالي – سعر التعاقد) للمساحة الكلية × ( مساحة قطعة أرض الخدمات “محمل عليها نصيبها من الفراغات (المناطق الخضراء – الطرق – ممرات المشاة – اعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع)” ×

(1- نسبة الإنجاز للمشروع ) × ( 1/ مدة المشروع) مع الاحالة للجنة المختصة بالتسعير.

فى حالة انتهاء المهلة الإضافية دون الانتهاء من تنفيذ المشروع فيتم التعامل بقرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والقواعد المعمول بها في حينه.

تحتسب مدة المهلة التي يتم منحها من تاريخ إخطار المخصص له بموافقة الهيئة على منحة المهلة والمقابل المطلوب سداده.

تقديم خطاب من “الجمعية التعاونية لأهالى مدينة النور الجديدة” بالموافقة على التعامل مع مقدمى الطلبات.

يقوم مقدم الطلب (مالك قطعة الأرض) بتقديم تعهد بعدم الرجوع على الهيئة مستقبلاً فى هذا الشأن

يتم فتح التعامل على قطع الأراضى أو الوحدات التى تم تقديم طلبات تعامل عليها شريطة سداد مقابل المهلة.

في حالة قيام “الجمعية التعاونية لأهالى مدينة النور الجديدة” لاحقاً بالسداد لباقى المساحة يتم خصم ماسبق سدادة من اجمالى القيمة المطلوبة وتقوم “الجمعية” بإجراء التسوية المالية بمعرفتها دون ادنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

فى حالة إقامة أكثر من وحدة على قطعة الأرض (السكنية أو الخدمية) على سبيل المثال الأراضى السكنية (عمارات – تاون هاوس – توين هاوس-….. الخ) الأراضى الخدمية (محلات – مكاتب إدارية – …………. الخ) يتم التعامل مع ملاك الوحدات مجتمعين على قطعة الأرض الواحدة بشرط تقديم خطاب من ” الجمعية التعاونية لأهالي مدينة النور الجديدة ” بالموافقة على التعامل مع مقدمى الطلبات.

لايتم التعامل سوى على القطع المثبت ملكيتها أو الصادر لها رخصة بناء بتاريخ سابق لتاريخ انتهاء آخر مهلة عام 2017 تم منحها للجمعية.

عدم مسئولية الهيئة عن توصيل أو تنفيذ أي مرافق داخلية فى حال عدم التزام “الجمعية التعاونية لأهالي مدينة النور الجديدة” بتنفيذها وفى حال طلب العميل ذلك يكون على نفقٍتة الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

تكون مستندات الملكية المقدمة من المالك على مسئولية مقدمها وفي حال ظهور مايخالف ذلك فتنعقد المسئولية الجنائية والمدنية على عاتق مالك قطعة الأرض دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة.

أى وحدة أو قطعة أرض (أيا كان إستعمالها) يظهر عليها أي نزاع من أي نوع يتم وقف التعامل عليها لحين حسم النزاع وديا أو قضائيا.

لا يترتب على منح المهلة أي آثار تخص إجراءات نقل الملكية.

تطبيق تلك الضوابط فيما يخص المستحقات المالية الخاصة بالمهلة فقط دون التطرق إلى سداد أي مستحقات أخرى، وفي حال عدم قيام “الجمعية التعاونية لأهالي مدينة النور الجديدة” بسداد المستحقات المالية الأخرى يتم تطبيق القواعد المقررة بذات الخصوص.

إبرام ملحق عقد يتم الإتفاق به على ماجاء بالقرار على أن يكون العقد ثلاثي (الجمعية التعاونية لأهالي مدينة النور الجديدة – الجهاز – حاجزي الوحدات أو قطع الأراضي).

أن يتم استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد والقوانين واللوائح السارية والمعمول بها بالهيئة فيما لم يرد بشأنه نص.