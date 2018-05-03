المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى الأكثر تميزًا مهلة جديدة للسداد

بدور إبراهيم وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة للسداد للفائزين بالقرعة العلنية للأراضى الأكثر تميزاً، والمتميزة، والتى تم إجراؤها خلال الفترة من 22: 28/8/2017، ومن 4: 11/11/2017، والتى تزيد مساحة قطعة الأرض للفائزين بها على التى تقدموا…

بدور إبراهيم

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة للسداد للفائزين بالقرعة العلنية للأراضى الأكثر تميزاً، والمتميزة، والتى تم إجراؤها خلال الفترة من 22: 28/8/2017، ومن 4: 11/11/2017، والتى تزيد مساحة قطعة الأرض للفائزين بها على التى تقدموا لها بنسبة تزيد على 10%.

صرح بذلك المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، موضحاً أن مهلة سداد المساحة، وفقاً لما يلى: أولاً، الالتزام بسداد القيمة المقررة للمساحة المحددة بكراسة الشروط للقرعة خلال مدة شهر بداية من الأحد المقبل، 6 مايو 2018، وثانياً : منح مهلة قدرها 6 أشهر تبدأ من انتهاء المهلة المحددة بالبند أولاً لسداد نسبة المقدم عن قيمة المساحة الزائدة، وثالثاً: تحرير شيكات اَجلة بباقي قيمة الأرض وتقديمها قبل انتهاء المهلة المعلن عنها، ورابعاً: يسمح للعملاء الراغبين في استبدال قطعة الأرض بقطعة أخرى فى ضوء المتاح، وفى حالة عدم الاستكمال، والمطالبة باسترداد مقدمات الحجز يسمح لهم بالاسترداد دون خصم المصاريف الإدارية، ومجلس الأمناء، شريطة تقديم طلب الاسترداد خلال شهر بحد أقصى من 6 مايو الحالى.​