«المجتمعات العمرانية» تلزم المقاولين والموردين بالحصول على شهادة أمنية من وزارة الداخلية

طلبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من جميع شركات المقاولات والتوريدات التى تتعامل معها أو مع أجهزة المدن الجديدة بضرورة الحصول على شهادة أمنية تفيد بحسن السمعة من جانب وزارة الداخلية، كأحد الشروط الواجب توافرها لمواصلة عمل تلك الكيانات مع الهيئة.

وبحسب نص القرار، الذى اطلعت «المال» عليه، فإن تلك الخطوة تأتى تطبيقًا لأحكام قانون التعاقدات، والذى يُوجب توافر حسن السمعة فى من يتعامل مع الهيئة وأجهزتها.

وأوضحت الهيئة أنها عقدت سابقا بروتوكولا مع وزارة الداخلية للكشف عن بيانات الشركات التى تتعامل معها، وبموجب ذلك يتم التحقق من توافر شرط حسن السمعة عبر إدارة «قطاع المشروعات والتنمية» بالوزارة، وبعد التأكد من سلامتهم يتم منحهم شهادة أمنية بالموافقة على التعامل مع الهيئة وأجهزتها.

وذكر القرار أن الشهادة الأمنية ستكون سارية لمدة عام واحد خلال الفترة من بداية شهر يوليو إلى نهاية شهر يونيو فى العام التالى، لافتا إلى أن الوزارة أعدت موقعًا إلكترونيًا لتلقى الطلبات اللازمة من الشركات.

وتضمن أنه لن يتم التعامل مع أى شركة أو مؤسسة أو غيرها من الجهات التى لم تقم بالتسجيل لدى وزارة الداخلية والحصول على الشهادة المذكورة، كما ألزمت الشركات بتضمين تلك الشهادة فى جميع كراسات الشروط التى يتم طرحها لتنفيذ أى مشروع.

وعن الأوراق التى ستتقدم بها الشركات للحصول على الشهادة الأمنية، فقد حددتها الهيئة فى مستخرج أصل السجل التجارى لم يمر عليه 6 أشهر، وكذلك شهادة سلبية من السجل التجارى للمكاتب الاستشارية حال عدم وجود سجل تجارى، بخلاف آخر محضر اجتماع للشركات أو عقد التأسيس، وشهادة التشييد والبناء معتمدة من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وشملت الشروط أن وزارة الداخلية ستعقد اجتماعًا مع الشركات الراغبة فى الحصول على الشهادة، وذلك بعد تقديم جميع المستندات، بهدف إدراجها فى منظومة متابعة قيد المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتى أيضًا فى ضوء التزام أجهزة الدولة المختلفة وتضافر جهودها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنميتها من خلال النظم الحديثة، وحرصاً على حسن سير العمل وضمان دقة التنفيذ.

وكان الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قد قال فى مؤتمر التطوير العقارى السابع الأسبوع الماضي، إن الحكومة تشارك القطاع الخاص فى عمليات تنفيذ المشروعات القومية، مؤكدا أن ما تم تنفيذه بلغ 12500 مشروع، بإجمالى تكاليف إنشائية تقدر بـ2 تريليون جنيه، من خلال التعاون مع 1420 كيانا ومقاولا، بما يوفر ما يقرب من 6.5 مليون فرصة عمل.

وقال مساعد الوزير إن إجمالى ما تم ضخه بالمدن الجديدة من 2014 وحتى 2023 يقدر بـ 1.3 تريليون جنيه، منها 325 مليارا لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بما يقدر بـ%25 من إجمالى الاستثمارات، والباقى بنحو %75 بقيمة 975 مليارا لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع.