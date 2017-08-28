المجتمعات العمرانية تفعل استخراج تراخيص البناء عبر المكاتب الاستشارية

المال ـ خاص: فعلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، آلية استخراج تراخيص البناء عبر المكاتب الاستشارية المعتمدة، وذلك فى 7 مدن جديدة كمرحلة أولى بغرض الإسراع باستخراج الرخصة والتيسير على طالبيها. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئولى التراخيص

المال ـ خاص:

فعلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، آلية استخراج تراخيص البناء عبر المكاتب الاستشارية المعتمدة، وذلك فى 7 مدن جديدة كمرحلة أولى بغرض الإسراع باستخراج الرخصة والتيسير على طالبيها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئولى التراخيص بأجهزة المدن يقومون بمراجعة الاشتراطات البنائية فقط، وفى حال مطابقتها يتم استخراج رخصة البناء على مسئولية استشارى معتمد من نقابة المهندسين، والتى تمت مخاطبتها وأرسلت لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائمة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة، المتخصصة فى مجال إصدار تراخيص البناء، لسهولة التعامل مع المواطنين.

والمدن السبع التى تم اختيارها كمرحلة أولى لتطبيق القرار هى 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، والعبور، باعتبارها المدن ذات الكثافة العالية فى طلبات التراخيص ، وقد بلغ عدد الطلبات بها فى الفترة من 2 مايو إلى 31 يوليو 2017 نحو 1900 طلب ترخيص تم تسليم 1500 رخصة منها خلال 3 أشهر.

و تم توزيع بيان بخطوات محددة لآلية العمل لاستخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية، على أجهزة تلك المدن، وهناك متابعة مستمرة لنجاح تطبيق هذه الآلية، من مركز معلومات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى يقدم تقريراً دورياً عن تطبيق كل جهاز لهذه الآلية، وستتم محاسبة أى مقصر فى تطبيق هذه الخطوة التى تستهدف التيسير على طالبى الحصول على رخص البناء، وسرعة تنمية المدن الجديدة.

وتتضمن آلية استخراج التراخيص، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية أن يتقدم العميل للمركز التكنولوجى بجهاز المدينة بطلب لاستخراج : بيان صلاحية موقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويسلم للعميل خلال 48 ساعة، ونسخة من بيان بالمستندات والنماذج الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البناء، وأن يتقدم العميل بطلب للحصول على موقف تنفيذى لمعاينة قطعة الأرض، وموقف مالى وعقارى، وهذا الموقف صلاحيته 21 يوماً، ويتم استخراج تلك الشهادات خلال 72 ساعة، وذلك لتراخيص بناء الإنشاء الجديد للأراضى الفضاء.

ويتم تقديم ملف التراخيص شاملاً جميع المستندات اللازمة لإصدار الرخصة، و التنبيه على العميل بمراجعة الجهاز بعد 72 ساعة من أيام العمل، لاستلام إذن دفع رسوم استخراج التراخيص، أو استلام خطاب استيفاء الملاحظات على الملف المقدم، وفى حالة سداد رسوم التراخيص يتم مراجعة الجهاز بعد 48 ساعة لاستلام الرخصة، على أن يتم مراجعة الجهاز فى أى اشتراطات خاصة لم تذكر بالبنود المشار إليها.

الإسكان تتعجل تنفيذ أبراج العلمين الجديدة



عقدت قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المسئولة عن متابعة تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، اجتماعا تنسيقيا موسعا، مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ مشروع أبراج المدينة، لبحث الاتفاق على خطوات التنفيذ والإسراع بوتيرة العمل.

وطالب مسئولو الوزارة المكاتب الاستشارية التى تتولى وضع تصميمات الأبراج، بإعداد جدول زمنى مضغوط لتسليم جميع الرسومات التصميمية والتنفيذية التى تمكن المقاولين من البدء فورا فى التنفيذ، مشيرين إلى أنه تم الانتهاء من إعداد معظم الرسومات التصميمية وجار مراجعتها.