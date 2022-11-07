«المجتمعات العمرانية» تعلن بيع 3 قطع أراض بنشاط محطة خدمة سيارات في مدن جديدة

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع ثلاث قطع أرض بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات في 3 مدن جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك بآلية التخصيص الفوري.

وخلال الشهر الحالي، ظهر نشاط محطة خدمة وتموين سيارات بشكل أكبر مقارنة بالشهور الماضية، إذ تم الإعلان عن بيع قطع أراضٍ فى مدن أكتوبر، بنى سويف الجديدة، دمياط الجديدة، مسجلة مستويات أسعار مرتفعة إلى حد ما مقارنة بالأنشطة الأخرى والشهور السابقة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للهيئة، وصل سعر متر الأرض في مدينة أكتوبر لنحو 16715 جنيه، وفي مدينة دمياط الجديدة لنحو 10225 جنيه، أما في مدينة بني سويف الجديدة بلغ 3760 جنيه للمتر.

وتراوحت مساحتهم بين 5000 متر في أكتوبر، و 2988 جنيه في دمياط الجديدة، 3154 جنيه ببني سويف الجديدة.

.ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط تتمثل في ألا تزيد النسبة البنائية عن 15% من إجمالي مساحة قطعة الأرض في أكتوبر، بينما لا تتعدى نسبة 20% في مدينتي دمياط وبني سويف الجديدة.

وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي ودور أول فقط، بحسب هيئة المجتمعات العمرانية.

وووفقاً للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام القطعة.

وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة..

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية..

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

وخلال الشهر الجاري، أعلنت هيئة المجتمعات عن طرح 95 قطعة أرض تتوزع في 26 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري.

وتتبنى الهيئة آلية التخصيص الفورى فى طروحاتها منذ شهر مارس لعام 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، وذلك فى أول 15 يوما من كل شهر

وأجرت «المال» مسحا على طروحات المجتمعات العمرانية لشهر نوفمبر الحالي، لتحديد النشاط المسيطر، واهتمامات المستثمرين، كذلك الأسعار والمساحات المتنوعة للقطاعات المختلفة، فضلاً عن معرفة أى مدينة تحظى بتوجه عالٍ من الشركات والأفراد.

وتبين من المسح انفراد الأنشطة الخدمية “تجاري، أو إداري، أو مختلط”، كالمعتاد، بالاستحواذ على طروحات الهيئة خلال نوفمبر، إذ تم الإعلان عن بيع 33 قطعة أرض.

وبنمط مغاير للشهور السابقة، تصدرت مدينة السادات المكانة الأولى من حيث عدد الأراضى المطروحة، إذ اشتملت على طرح 12 قطعة أرض تتنوع بين سكنى وتجارى وخدمى وصناعي، وفقاً للمسح الذي أجرته “المال”.

وعلى صعيد أسعار بيع المتر الواحد، سجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر بنحو 41835 جنيه للنشاط التجاري، تلتها مدينة الشيخ زايد بنحو 28910 جنيهات للنشاط التجارى الإداري، ثم حدائق أكتوبر بنحو 14675 جنيها للنشاط الطبي، وأخيرا مدينة العاصمة الجديدة بسعر 13680 جنيها لنشاط الشقق الفندقية..