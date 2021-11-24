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المجتمعات العمرانية تعقد ثاني ورشة للمعلومات الجغرافية وتطبيقاتها على المدن

إعداد قاعدة بيانات جغرافية للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل أون لاين على ربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة
أحمد صبحي 11:42 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 11:42 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات عقدت النسخة الثانية من ورشة عمل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ودورها في إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية،  تحت إشراف المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي.

وأضاف: شارك في الورشة أجهزة مدن ( المنصورة الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – الصالحية الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – حماية أملاك الهيئة – العلمين الجديدة – الساحل الشمالي الغربي – غرب قنا ) وممثلون عن رئاسة الهيئة، بالتنسيق والتعاون مع شركة Esri Northeast Africa، بهدف تقديم الدعم التكنولوجي لجميع الأجهزة التابعة للهيئة مباشرة.

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وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق استراتيجيات التحول الرقمى التي تتبناها الدولة بما يضمن تحقيق الشمول المالى ويساعد على تطوير العمل، وتيسير عملية التواصل بين رئاسة الهيئة والأجهزة التابعة لها، وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضي تحت ولاية الهيئة، ودعم متخذي القرار.

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وأضاف معاون وزير الإسكان، أنه تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل أون لاين على ربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة، ويتم استخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات.

وأكد أن الخطوة ستعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشياً مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.

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بقلم أحمد صبحي

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