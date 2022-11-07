«المجتمعات العمرانية» تعرض 95 قطعة أرض للبيع فى 26 مدينة نوفمبر الحالى

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 95 قطعة أرض للبيع فى 26 مدينة جديدة، خلال شهر نوفمبر الحالي، عبر آلية التخصيص الفورى.

الهيئة أعلنت عن الأراضى المطروحة على موقعها الإلكتروني، إذ تتيح بداية كل شهر مجموعة من الأراضى ذات أغراض ومساحات وأسعار متنوعة، فى ضوء دعم خطة الدولة لجذب المزيد من المستثمرين.

وتتبنى الهيئة آلية التخصيص الفورى فى طروحاتها منذ شهر مارس لعام 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، وذلك فى أول 15 يوما من كل شهر.

وأجرت «المال» مسحا على طروحات المجتمعات العمرانية لشهر نوفمبر الحالي، لتحديد النشاط المسيطر، واهتمامات المستثمرين، كذلك الأسعار والمساحات المتنوعة للقطاعات المختلفة، فضلاً عن معرفة أى مدينة تحظى بتوجه عالٍ من الشركات والأفراد.

تبين من المسح، طرح الهيئة لأول مرة لقطعة أرض مساحتها 34527 مترا مربعا، لإنشاء مزرعة دواجن فى مدينة العاشر من رمضان، وبسعر يبلغ 549520 جنيها للفدان الواحد.

وخلال شهر نوفمبر، ظهر نشاط محطة خدمة وتموين سيارات بشكل أكبر مقارنة بالشهور الماضية، حيث أتاحت الهيئة بيع ثلاث قطع أراضٍ فى أكتوبر، بنى سويف الجديدة، دمياط الجديدة، وبأسعار مرتفعة مقارنة بالأنشطة الأخرى، إذ وصلت الأسعار لنحو 16715، 3760،10225 جنيها للمتر بالترتيب.

ووفقاً للمسح، انفردت الأنشطة الخدمية “تجاري، أو إداري، أو مختلط”، كالمعتاد، بالاستحواذ على طروحات الهيئة خلال نوفمبر، إذ تم الإعلان عن بيع 33 قطعة أرض.

وجاءت الأنشطة الصناعية فى المكانة الثانية، إذ سيطرت على 15 قطعة أرض من إجمالى طروحات الهيئة فى شهر نوفمبر.

وبنمط مغاير للشهور السابقة، تصدرت مدينة السادات المكانة الأولى من حيث عدد الأراضى المطروحة، إذ اشتملت على طرح 12 قطعة أرض تتنوع بين سكنى وتجارى وخدمى وصناعي.

وجاءت فى الوصافة مدينة 15 مايو، إذ تم الإعلان عن 9 قطع أراضى بأنشطة متنوعة، ثم مدينة السويس الجديدة.

وعلى صعيد أسعار بيع المتر الواحد، سجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر بنحو 41835 جنيه للنشاط التجاري، تلتها مدينة الشيخ زايد بنحو 28910 جنيهات للنشاط التجارى الإداري، ثم حدائق أكتوبر بنحو 14675 جنيها للنشاط الطبي، وأخيرا مدينة العاصمة الجديدة بسعر 13680 جنيها لنشاط الشقق الفندقية.

وتعرض «المال» فى التقرير التالى نصيب كل نشاط من طروحات الهيئة فى شهر نوفمبر، سواء كان طبيا، تجاريا، تعليميا، عمرانيا، صناعيا.

بداية، فيما يخص الأنشطة العمرانية، جاء نصيب هذه الأنشطة من طروحات الهيئة فى الشهر الجارى قليلاً مقارنة مع الشهر الماضي، إذ تم الإعلان عن بيع 5 قطع أراضٍ فقط تتوزع فى 5 مدن جديدة بواقع واحدة فى كل من القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، العبور الجديدة، قنا الجديدة، وأخيراً مدينة السادات.

كانت أعلى مساحة مخصصة للنشاط العمرانى تتواجد فى مدينة السادات، بواقع 106 أفدنة، وأقلها فى القاهرة الجديدة، بواقع 28 فدانا.

وتم ترتيب المدن السابقة وفقاً لأعلى سعر لبيع أرض نشاط عمرانى متكامل، إذ سجلت القاهرة الجديدة أعلى سعر بنحو 11440 جنيها، وعلى مساحة 28 فدانا.

واحتلت مدينة المنصورة الجديدة المكانة الثانية، إذ بلغ سعر بيع المتر بها نحو 6480 جنيها، وبمساحة 12 فدانا، ثم مدينة العبور الجديدة بقيمة 1980 جنيها، على مساحة 53 فدانا، وقنا الجديدة بنحو 1575 جنيها، وبمساحة 68 فدانا، وأخيرا السادات بنحو 1555 جنيها، وبمساحة 106 أفدنة.

وبالنسبة للنشاط التعليمي، شهدت الطروحات طفرة فى عدد الأراضى المطروحة ذات النشاط التعليمي، بواقع 11 قطعة تتنوع بين حضانة وتعليم عالٍ، وتتوزع فى عدة مدن مختلفة، وهي: حدائق أكتوبر، العبور، العبور الجديدة، مايو، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا الجديدة، رشيد الجديدة.

ومنذ بداية العام الحالي، لم يسجل النشاط التعليمى ظهوراً لافتاً بهذا القدر، فتلك المرة الأولى لطرح 10 قطع دفعة واحدة فى شهر واحد.

وبلغ سعر المتر ذروته للأرض المخصصة لنشاط تعليمى فى مدينة حدائق أكتوبر، بنحو 8945 جنيها، على مساحة 8986 مترا مربعا، ثم فى مدينة العبور بنشاط حضانة بواقع 8825 جنيها، ومدينة طيبة الجديدة بنشاط حضانة أيضاً بسعر 8320 جنيها.

وسجلت مدينة غرب قنا الجديدة أقل سعر لبيع الأرض المخصصة لنشاط حضانة، بواقع 1356 جنيها للمتر الواحد.

وفيما يتعلق بالأنشطة الطبية، لم يطرأ أى تغييرات على نصيب الأنشطة الطبية خلال الشهر الجارى مقارنة بالماضي، حيث تم طرح 4 قطع أراضٍ، وهو نفس رقم الشهر السابق، فى 4 مدن مختلفة وهى حدائق أكتوبر، طيبة الجديدة، غرب أسيوط، الشيخ زايد وامتدادتها.

وسيطرت مدينة الشيخ زايد على أعلى سعر لبيع متر الأرض للنشاط الطبى بنحو 16245 جنيها، وعلى مساحة 1096 مترا مربعا، تلتها مدينة حدائق أكتوبر بواقع 14675 جنيها، وبمساحة تصل لنحو 5579 مترا مربعا.

وبالنسبة إلى الأنشطة التجارية ومتعددة الاستخدام «تجاري، إداري، سكنى»، وصل عدد الأراضى المطروحة لنحو 32 قطعة أرض بواقع 3 قطع فى القاهرة الجديدة، وأكتوبر، وأسوان الجديدة، وواحدة فى النوبارية الجديدة، والعبور، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، وحدائق أكتوبر، و2 فى الشيخ زايد، وقنا الجديدة، والسويس الجديدة، وأربعة فى مدينة السادات، ومدينة مايو.

وسجلت القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر للأراضى المخصصة للأنشطة التجارية، بنحو 41835 جنيها، خلال طروحات الهيئة فى نوفمبر الجاري، تلتها الشيخ زايد بقيمة 28910 جنيهات للمتر.

ووصل سعر المتر لأدناه للأرض المخصصة للأنشطة الخدمية فى مدينة أسوان الجديدة، بواقع 1853 جنيها للمتر الواحد، تلتها قنا الجديدة بواقع 3090 جنيها للمتر.

ووفقاً لبيانات هيئة المجتمعات العمرانية، بلغ عدد الأراضى المطروحة بالنشاط الصناعى نحو 18 قطعة أرض، تتنوع بين نشاط صناعى هندسى وكهربى وغذائى وورقي، تتواجد فى 7 مدن.

واستحوذت مدينة السادات على أكبر عدد من الأراضى المخصصة لأنشطة صناعية، بواقع 5 قطع، تلتها أكتوبر الجدديدة 4 قطع، ثم السويس الجديدة 3 قطع، وقطعتين فى بنى سويف الجديدة، و15 مايو، وواحدة فى العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة.

كان أقل سعر لبيع متر الأرض الصناعية فى مدينة السويس الجديدة بنحو 925 جنيها، فيما الأعلى بمدينة 15 مايو بواقع 1200 جنيه للمتر، تليها مدينة السادات بقيمة 1100 جنيه للمتر الواحد.

وتضمنت طروحات الهيئة للمرة الثانية، الإعلان عن بيع قطعتى أرض بنشاط شقق فندقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة تصل لنحو 5652 مترا مربعا، وبسعر متر يسجل حوالى 13680 جنيها.

كما احتوت بيانات الهيئة على إتاحة بيع 8 قطع أراضٍ مخصصة لنشاط مخازن، سواء كانت دوائية أو غير دوائية فى 6 مدن جديدة، وهى السادات، مدينة السويس الجديدة، سوهاج الجديدة، أكتوبر الجديدة، بنى سويف الجديدة، و15مايو.

كان عاصم الجزار وزير الإسكان قد قال سابقاً إن الهيئة طرحت قطع أراضٍ متنوعة للاستثمار بأنشطة صناعى ومخازن وورش وخدمات «حضانة – تجارى – تجارى إدارى سكنى» بمدينة 15 مايو.

وأكد أن طرح الأراضى يأتى فى إطار سعى جهاز المدينة إلى دعم الخدمات المقدمة لسكان المدينة وبداية لجنى ثمار المجهودات التى تقوم بها أجهزة الدولة بقطاعاتها المختلفة فى تنمية الاستثمارات بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح قطعة الأرض رقم 4 بنشاط تجارى بمسطح 5468م2 بنشاط تجارى على طريق الأوتوستراد بمنطقة الـ250 فدانا، وقطعة أرض بنشاط تجارى بمساحة 3210 أمتار مربعة بالمنطقة المحصورة بين منطقة الإسكان الاجتماعى 2 والمجاورة 6 بالمرحلة الرابعة.

وأضاف أن النسبة البنائية للقطعتين هى %40 من إجمالى مساحة الأرض، والارتفاع المسموح به بدروم + أرضى + دورين، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض بنشاط حضانة بمساحة 2950 متر مربع وارتفاع أرضى وأول لإدارة الحضانة فقط، وقطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى سكنى بمساحات 1660متر مربع و 920 متر بنسبة بنائية %30 وارتفاع ( بدروم + أرضى + 3 أدوار متكررة).

وعن طريقة السداد، قال رئيس الجهاز، إنه يتم احتساب نسبة السداد حتى %25 من قيمة الأرض بالجنيه “%10 تم سدادها مع تقديم الطلب و %15 يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص” بالإضافة إلى (%1 مصاريف إدارية + %0.5 مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.

ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة مع ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى وشئون البيئة، وأن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.

وأكد أنه استجابة لرغبات المستثمرين تم طرح قطع أراضٍ صناعية بمساحات مختلفة بنشاط «هندسى – كيماوى»، مشيراً إلى أن النسبة البنائية لا تزيد عن %65 من إجمالى مساحة الأرض، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وبالنسبة لآلية السداد: يتم استكمال نسبة السداد حتى %25 من قيمة الأرض بالجنيه (%10 يتم سدادها مع تقديم الطلب و%15 تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص) بالإضافة إلى ( %1 مصاريف إدارية + %0.5 مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.

وأضاف أنه تلبية لرغبة المستثمرين الشباب، تم طرح ورشة شباب بمساحة 300 متر بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة، وأن النسبة البنائية %65 من إجمالى مساحة الأرض بارتفاع 12 مترا، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

ولفت إلى أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى %25 من قيمة الأرض بالجنيه موزعة ما بين %10 يتم سدادها وقت التقدم و%15 تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص.

كان وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الهيئة تعتزم طرح أراض بالشراكة خلال المرحلة المقبلة فى مدن أكتوبر والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مشيراً إلى أنها حاليا تترقب حسم الأراضى التى طرحها من قبل بالشراكة مع المطورين العقاريين.. وإن الهيئة ستطرح المرحلة التكميلية للأراضى فى مدن الصعيد خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى تسليم الوحدات السكنية للأفراد الذين سددوا المقدم فى خلال شهر.