المجتمعات العمرانية تعرض 4 مساحات بنظام الحصة العينية والنقدية في «العبور» وسفنكس

عرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 قطع أراضٍ للبيع بنشاط مخازن فى مدينة العبور وواحدة فى سفنكس الجديدة، وذلك بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور أو المستثمر الراغب فى الشراء.

وتعد هذه المرة الرابعة خلال العام الحالى التى تتبع الهيئة فيها تلك الآلية لاستغلال قطع الأراضى المتاحة والاستثمار بها، إذ كانت الأولى فى أبريل الماضى، وتضمنت 227 فدانا بنشاط عمرانى متكامل فى مدينة الشيخ زايد، والثانية فى أكتوبر الماضى من خلال قطعة أرض فى “طيبة الجديدة» بنشاط إدارى، والأخيرة فى الشهر الماضى بمدينة أخميم الجديدة.

وتقع القطع الثلاث فى مناطق مختلفة بالعبور وبأنشطة متنوعة، على مساحات تصل لنحو2787 و967 و600 متر.

ووفقاً للمستندات التى اطلعت عليها “المال”، تسجل أسعار متر تلك الأراضى حوالى 17995 و13080 و16465 جنيها، وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض.

وتبلغ مساحة القطعة الأولى 1787 مترا بسعر تقريبى 17995 جنيها للمتر فى منطقة الحى السادس مخصصة لنشاط طبى، ووضعت الهيئة عدة شروط بنائية منها ألا تزيد على %40 من إجمالى المساحة، والارتفاعات أرضى ودورين متكرر، مع الالتزام بشروط الدفاع المدنى ووزارة الصحة وشئون البيئة.

وألزمت المطور باستكمال سداد حتى %25 من قيمة الأرض بالجنيه، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقى الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه، يستحق الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

وسيتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه من البنك المركزى عن مدة 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط.

وتبلغ مساحة القطعة الثانية 967 مترا بسعر تقديرى 13080 جنيها بنشاط حضانة، ووضعت الهيئة نفس الشروط السابقة للتعامل مع تلك الأرض.

أما القطعة الأخيرة فمساحتها 600 متر وسعر المتر 16465 جنيها مخصصة لنشاط تجارى سكنى، وبنفس الشروط المالية والفنية المطبقة فى القطعتين السابقتين.

وخلال 2022، طرحت الهيئة 4 قطع أراضٍ بنظام الشراكة بينها وبين المطور العقارى، بمساحات تتراوح من 42 إلى 76 فداناً.

وتبلغ مساحة مدينة أخميم الجديدة الإجمالية نحو 9.9 ألف فدان، منها 4.2 ألف كتلة عمرانية، وسجل حجم الاستثمارات بها نحو مليار جنيه، تتوزع فى 6 قطاعات مختلفة، وفقًا لبيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكترونى.