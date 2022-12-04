«المجتمعات العمرانية» تعرض بيع 50 فدانًا لإنشاء «مقابر» فى أكتوبر الجديدة

عرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع قطعة أرض مساحتها 50 فدانًا فى مدينة أكتوبر الجديدة، بهدف إنشاء مقابر وذلك فى خطوة تطبقها للمرة الأولى بالإسناد للقطاع الخاص.

قالت مصادر مقربة إن “المجتمعات العمرانية” طرحت بيع الأرض بنظام آلية التخصيص الفورى، وذلك خلال شهر ديسمبر الحالى، وحددت القيمة بنحو 231 مليون جنيه، بما يعنى أن سعر المتر الواحد يقارب 1100 جنيه.

وتقع قطعة الأرض فى جنوب المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، فيما تصل قيمة التأمين للمنافسة على الشراء لنحو 23.1 مليون جنيه.

وعلمت «المال» من مصادر فى “المجتمعات العمرانية”، أن أحد المستثمرين أبدى اهتمامًا منذ فترة بشراء أرض فى “أكتوبر الجديدة” لإنشاء مقابر، وهو ما استجابت له الهيئة بالفعل، من خلال إتاحة القطعة على موقعها الإلكترونى خلال شهر ديسمبر الحالى.

وتابعت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن الهيئة سوف تتلقى طلبات المهتمين بشراء الأرض خلال أول 15 يومًا من ديسمبر الحالى، يتبعها فحص العروض الفنية والمالية المقدمة، واختيار الأفضل منها، وذلك خلال 15 يومًا فى النصف الثانى من الشهر.

واشترطت الهيئة سداد %10 من قيمة التأمين عند تقديم الطلب، وباقى تكلفة الشراء قبل الاستلام، أو دفع %50 وتقديم شيكات آجلة لباقى ثمن الأرض على قسطين لمدة عام، يستحق الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ سداد المقدم محملة بالأعباء على الرصيد المدين طبقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزى وقت التخصيص وقبل الاستلام.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، كما وضعت مجموعة من الاشتراطات البنائية تتمثل فى إنشاء سور خارجى بارتفاع لا يزيد على 3 أمتار، مع الالتزام بتركيب سياج شجرى خلف السور، وألا تقل عروض الطرق الداخلى عن 7 أمتار.

وأشارت مصادر إلى أن الهيئة كانت تعتمد فى السابق على بناء المقابر وطرحها بنظام حق الانتفاع فى المدن الجديدة، وإجراء قرعة للتخصيص بين الأفراد المتقدمين.

وأضاف أنه فى مرحلة لاحقة أتاحت الهيئة إمكانية طرح قطع أراضٍ فى المدن الجديدة لصالح الأفراد، أما الأخير فى أكتوبر الجديدة فسيكون لأول مرة لصالح مؤسسة استثمارية.

يذكر أن «المجتمعات العمرانية» تبنت آلية التخصيص الفورى فى طروحاتها منذ مارس 2019، والتى تنص على الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى.