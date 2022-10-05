«المجتمعات العمرانية» تعرض بيع 129 قطعة أرض فى 29 مدينة جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح حوالى 129 قطعة أرض فى 29 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفورى خلال شهر أكتوبر الحالي.

وتعلن الهيئة بداية كل شهر عن أراضيها المطروحة على موقعها الإلكتروني، ذات الأغراض والمساحات والأسعار المتنوعه، دعمًا لخطة الدولة فى جذب المزيد من المستثمرين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتخطى فيها عدد الأراضى المطروحة الـ100 قطعة خلال العام 2022.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس لعام 2019، للتعامل مع الطلبات المقدمة بشأن تخصيص قطع الأراضى المراد بها، والتى يتم الإعلان عنها خلال أول 15 يومًا من كل شهر.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة على موقع الهيئة الإلكتروني، لمعرفة أى الأنشطة المسيطرة، وفى أى نشاط تتركز اهتمام المستثمرين، والتعرف على الأسعار لمختلف القطاعات، سواء السكنى أو التجارى أو المخازن، وغيرها، إضافة إلى معرفة المدينة التى تحظى بتوجه عال من الشركات والأفراد.

وعلى غير المعتاد، لم تنفرد الأنشطة التجارية بالاستحواذ على طروحات الهيئة خلال الشهر الحالي، بل زاحمها نشاط المخازن، إذ تم طرح 36 قطعة أرض بكل من النشاطين.

وحصلت مدينة القاهرة الجديدة على أكبر عدد من الأراضى المطروحة، إذ تم الإعلان عن بيع 31 قطعة بها، وهو المعتاد فى معظم الشهور.

وتلت مدينة القاهرة الجديدة، من حيث عدد الأراضى المطروحة، مدينتا طيبة الجديدة و15 مايو، بواقع 7 قطع أراضى بكل منهما.

وعلى نفس منوال غالبية الشهور تقريباً، حظيت مدينة القاهرة الجديدة على أعلى سعر للبيع بواقع 55250 جنيها، لأرض مخصصة لنشاط تجارى إداري.

2000 فدان للاستصلاح الزراعى فى «توشكى» بسعر 15350 جنيهاً للفدان

وجاءت مدينة توشكى الجديدة فى المرتبة الثانية بسعر 15350 جنيهًا للفدان لأرض مخصصة بنشاط استصلاح زراعي، تلتها الشيخ زايد، بنحو 12855 جنيها لأرض مخصصة بنشاط طبي.

وتضمنت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 9 قطع أراضى مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، تتوزع فى 8 مدن جديدة، بواقع واحدة فى كل من المنصورة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، وطيبة الجديدة، توشكى الجديدة، والعبور، وقطعتى أرض فى القاهرة الجديدة.

ويعد عدد الأراضى المخصص للأنشطة العمرانية كبيرا إلى حد ما خلال شهر أكتوبر الحالي، مقارنة بالشهور السابقة التى لم يتجاوز فيها عدد أراضى العمرانى متكامل 5 قطع.

وكان أعلى سعر لبيع المتر فى القاهرة الجديدة بنحو 7715 جنيها، و7640 جنيها، وعلى مساحة 6 فدان لكل من القطعتين، فيما سجلت توشكى الجديدة أقل سهر لبيع المتر بنحو 860 جنيها، وبمساحة 25979 مترا مربعا.

وجاءت فى المكانة الثانية، وفقًا لأعلى سعر لبيع المتر، مدينة المنصورة الجديدة بواقع 5890 جنيها للمتر الواحد، وبمساحة تصل لنحو 16 فدانا.

وحلت العلمين الجديدة ثالثة بنحو 3150 جنيها، وبمساحة تبلغ 20 فدانا، ومدينة العبور بنحو 3000 جنيه للمتر، وبمساحة 13 فدانا، ثم الفيوم الجديدة بسعر 2290 جنيها، وبمساحة 41717 مترا مربعا، ثم أسوان الجديدة بنحو 1145 جنيها، وعلى مساحة 6 أفدنة.

وبالنسبة للنشاط التعليمي، بلغ عدد الأراضى المطروحة نحو 6 قطع أراضى خلال أكتوبر الحالي، تتنوع بين مدرسة وحضانة ومعهد عالٍ، وتتوزع فى 5 مدن جديدة، بواقع واحدة فى قنا الجديدة، والعبور، ودمياط الجديدة، وبدر، وقطعتى فى مدينة الشروق.

ويعد طرح 6 قطع أراضٍ خلال الشهر الحالى مقبولاً إلى حد ما، مقارنة بالشهور الماضية التى قد يصل بها لنحو اثنين أو ثلاثة.

وكان أعلى سعر لبيع أرض النشاط التعليمى فى مدينة الشروق، إذ سجل سعر المتر لنشاط مدرسة نحو 7605جنيهات، وبمساحة تبلغ 7915 مترا، وللحضانة بنحو 6785 جنيها وعلى مساحة 2294 مترا مربعا.

وسجلت مدينة قنا الجديدة أقل سعر لبيع المتر بنحو 1790 جنيها لقطعة الأرض المخصصة بنشاط معهد عالٍ، ويقع على مساحة 5053 مترا مربعا.

ووصل سعر المتر بمدينة العبور للأرض المخصصة بنشاط مدرسة لنحو 6315 جنيها وعلى مساحة 17346 مترا مربعا، تلتها دمياط الجديدة بواقع 5220 جنيها، وبمساحة 6553 مترا مربعا، ثم بدر بنحو 2160 جنيها، وبمساحة تصل لنحو 12200 متر مربع.

وبخصوص الأنشطة الطبية، كان هناك ظهور واضح إلى حد ما للنشاط الطبى فى طروحات الهيئة فى الشهر الحالي، إذ تم طرح حوالى 4 قطع أراضٍ مخصصة لأغراض طبية، تتوزع فى 4 مدن جديدة بواقع واحدة فى كل مدينة، وهى الصالحية الجديدة، وقنا الجديدة، والمنصورة الجديدة، الشيخ زايد وتوسعاتها.

ووفقاً للهيئة، وصل سعر المتر لأعلاه للأرض المخصصة للنشاط الطبى فى مدينة الشيخ زايد بواقع 12855 جنيها، وعلى مساحة 3501 متر مربع، ومدينة قنا الجديدة بسعر 3975 جنيها، وعلى مساحة 1280 مترا.

وفى مدينة المنصورة الجديدة، وصل سعر المتر لنحو 4000 جنيه، وبمساحة 11915 مترا مربعا، وأخيرًا مدينة الصالحية الجديدة بسعر 1405 جنيها، وعلى مساحة 1988 مترا.

ظهور لافت للمساحات المخصصة لنشاط المخازن وأيضًا للعمرانى المتكامل

وبالمثل فى شهر مايو الماضي، كان لنشاط المخازن -دوائية أو غير دوائية- ظهور لافت خلال طروحات الهيئة فى أكتوبر.

وعرضت الهيئة بيع 36 قطعة أرض مخصصة لنشاط المخازن فى 9 مدن جديدة، استحوذت مدينة القاهرة الجديدة على 25 قطعة، منها واحد مخصص لنشاط مخزن دوائى بسعر متر يبلغ 10070 جنيها.

ويتوزع الباقى بواقع قطعة أرض فى كل من السويس الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأكتوبر الجديدة، واثنين فى مدينة 15 مايو.

وسجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر للأرض المخصصة للمخازن “غير الدوائية”، إذ وصل لنحو 3615 جنيها، وهو نفس سعر المتر الذى طرحت به أرض المخازن بنفس المدينة فى شهر مايو الماضي.

وطبقاً لهيئة المجتمعات، تراوحت مساحات الأراضى المخصصة لنشاط المخازن فى مدينة القاهرة الجديدة بين 1166 و1756 مترا مربعا.

وجاء فى الوصافة، مدينة بنى سويف الجديدة بسعر يبلغ 4270 جنيها للمتر، ثم 15 مايو بنحو 3060 جنيها.

ووصل سعر المتر لأدناه فى مدينة أخميم الجديدة، إذ سجل نحو 680 جنيها، وبمساحة تبلغ 3266 مترا مربعا، بحسب بيانات الهيئة.

وفيما يتعلق بالأغراض التجارية ومتعددة الاستخدام “تجارى – إدارى – سكني”، بلغ عدد الأراضى المطروحة بها نحو 37 قطعة أرض، تتواجد فى 15 مدينة جديدة، بواقع قطعتى فى مدينة دمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، ومدينة 15 مايو، وقنا الجديدة، وملوى الجديدة وأسيوط الجديدة، و3 قطع فى القاهرة الجديدة، والعبور، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، و4 قطع أراضى فى مدينة بدر، وأسوان الجديدة، وواحدة فى مدينة السادات.

وكان أعلى سعر للنشاط التجارى الإدارى فى مدينة القاهرة الجديدة يبلغ 55250 ألف جنيه خلال أكتوبر الحالي، وعلى مساحة 3797 مترا.

واحتلت المكانة الثانية مدينة دمياط الجديدة بسعر 49420 جنيها للمتر الواحد، للأرض المخصصة بذات النشاط، تلتها العبور بنحو 11755 جنيها للمتر الواحد، ثم بدر بواقع 11595 جنيها للمتر.

وبحسب البيانات التى أتاحتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، وصل عدد الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية لنحو 13 قطعة أرض، وزعتها الهيئة بواقع اثنين فى توشكى الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وواحدة فى العاشر من رمضان، وأخميم الجديدة والعلمين الجديدة، و3 فى مدينتى 15 مايو، والسويس الجديدة.

وسجلت مدينة «مايو» أعلى سعر للمتر الواحد بنحو 1200 جنيه، تلتها برج العرب الجديدة بواقع 1090 جنيها للمتر.

فيما سجلت مدينة توشكى الجديدة أقل سعر لبيع الأرض المخصصة بنشاط صناعي، بنحو 525 جنيها.

وعلى صعيد متصل، كان الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بها، قال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الهيئة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضى حوالى 352 طلبًا لشراء أراض بالمدن الجديدة.

وكانت «المال» قد نشرت أن الهيئة طرحت 58 قطعة أرض فى 17 مدينة جديدة للبيع، خلال سبتمبر الحالى، وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وأشار وليد عباس إلى أن عدد طلبات الشراء التى تلقتها الهيئة منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية أغسطس الماضى بلغت 1955 طلبا.

وأقر مجلس إدارة الهيئة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان عبر موقعها الإلكترونى عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة

وأجرت المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، بهدف تيسيرها وإزالة أى عقبات ظهرت منذ تطبيقها، وآخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاصة بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية