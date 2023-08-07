«المجتمعات العمرانية» تعرض بيع 100 فدان عمراني متكامل فى سفنكس الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع قطعة أرض مساحتها 420 ألف متر تعادل 100 فدان فى مدينة سفنكس الجديدة على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بهدف إقامة مشروع عمراني متكامل.

وحددت الهيئة سعر بيع المتر بقيمة 1725 جنيه بما يعنى أن القيمة الإجمالية للأرض تقارب 624.5 مليون جنيه

الاشتراطات البنائية

وعن الاشتراطات البنائية، فقد أشارت الهيئة إلى النسبة البنائية لا تزيد عن 20% من اجمالي مساحة قطعه الأرض وبمعامل اشغال 0.45، أنا الردود فتبلغ 6 متر من جميع الجهات، وبالنسبة للارتفاع : ( ارضي + 2 ادوار ) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني و عدم تجاوز قيد ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة.

يتم الطرح وفقاً لآلية التخصيص الفوري للاراضى ، ويتم تلقى طلبات الشراء لدي هيئة المجتمعات العمرانية حتى يوم 15 من شهر أغسطس الجاري.

مدة التنفيذ

مدة التنفيذ خمسة سنوات تحتسب من تاريخ صدور اول قرار وزاري، وفقاً للهيئة.

طريقة السداد يتم استكمال نسبة السداد حتي 20% من قيمة الارض بالجنيه المصري ( 10% تم سدادها و نسبة الـ 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي 1% مصاريف اداريه و 0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة

شروط السداد

يتم سداد باقي ثمن الارض على 10اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الاول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.

نبذة عن المدينة

مدينة سفنكس الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع، بمساحة 73284 فداناً، ومن المخطط أن تضم، مناطق سكنية، وأنشطة زراعية، ومراكز خدمية، ومناطق صناعية ولوجستية، والفرص الاستثمارية المتنوعة

كما أنها قريبة من المناطق السياحية والأثرية، حيث تبعد فقط 30 دقيقة عن المتحف المصري الكبير والأهرامات، إضافة إلى أن مطار سفنكس الدولي يقع في نطاق المدينة، مما يعزز حركة السياحة والتنقل الجوي والاستثمارات داخل المدينة.