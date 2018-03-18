المجتمعات العمرانية تعد مواصلات مصر بتشغيل الأتوبيس الذكى يونيو المقبل

المال ـ خاص:قال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر، المسئولة عن تنفيذ مشروع النقل الجماعى فائق الجودة فى مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة، إن شركته حصلت على وعد من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، بإنهاء الإجراءات اللازمة لدخول مشروع الأتوبيس الذكى فائق السرعة بين القاهرة حتى

المال ـ خاص:

قال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر، المسئولة عن تنفيذ مشروع النقل الجماعى فائق الجودة فى مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة، إن شركته حصلت على وعد من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، بإنهاء الإجراءات اللازمة لدخول مشروع الأتوبيس الذكى فائق السرعة بين القاهرة حتى مدينة السادس من أكتوبر حيز النفاذ يونيو المقبل.

وأضاف طه لـ«المال»، أنه سيتم بدء تشغيل المشروع بـ20 أتوبيسا فى المرحلة الأولى على أن يتم إضافة 50 أتوبيسا جديدا كمرحلة ثانية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر على توفير 2 جراج للأتوبيسات، وجار تطويرها وفقاً لنظم وطبيعة الخدمة المستهدف تقديمها.

والمشروع فائق السرعة سيتم تشغيله على 7 خطوط، تربط السادس من أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو جامعة القاهرة، على أن يبدأ الخط الأول من أمام جهاز 6 أكتوبر، حتى محطة مترو جامعة القاهرة، والثانى من أمام كلية هندسة الشيخ زايد، والثالث بالقرب من هايبر وان، والرابع من مول مصر، والأخير بالقرب من دريم لاند طريق الواحات.

وأشار طه إلى أن أسطول الشركة الحالى العامل داخل محافظة القاهرة يصل لـ56 أتوبيسا، ومقرر الوصول بعدد العربات إلى 350 أتوبيسا ومينى باص، بخلاف الـ50 أتوبيساً المقرر تشغليها فى مشروع السادس من أكتوبر، مضيفاً أن الشركة رصدت مليار جنيه لمشروعات عام 2018.

وأعلنت «مواصلات مصر»، بدء التشغيل التجريبى لمركباتها فى شوارع القاهرة الكبرى، يوليو الماضى.

وتستهدف مواصلات مصر خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف بعد انطلاق الخدمة رسميا، عبر تطبيق شبكة نقل متطورة، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 3600 عامل ومهندس وسائق بمتوسط دخل شهرى 4 آلاف جنيه، بحسب بتصريحات سابقة لرئيس الشركة.