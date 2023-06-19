المجتمعات العمرانية تعدّل المخطط التفصيلي لمنطقة مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجراء بعض التعديلات في المخطط التفصيلي لمنطقة مثلث الأمل في ضوء التوجيهات الرئاسية بإنشاء محور ليربط الطريق الدائري الأوسطي بالبوابة رقم (8) (خلال مثلث الأمل) بمدينة القاهرة الجديدة.

وجاءت موافقة المجتمعات العمرانية لتتضمن عدة بنود، أبرزها زيادة عرض الطريق، بخلاف إلغاء بعض التقاطعات بمثلث الأمل، علاوة على تغيير مساحة الأرض من 26.68 إلى 19 فدانا.

تخصيص قطعتى أرض

كما طالبت المجتمعات العمرانية بتغيير مساحة قطعة الأرض رقم 25-AP من 32.60 إلي 26 فدان، وأيضاً تغيير المساحة الكلية لقطع أراضي الخدمات والترفيهي على جانبي الطريق الذي تم زيادة عرضه.

ووفقاً لقرار الهيئة فأنه سيتم تخصيص قطعتي الأرض (A,B) (شمال/جنوب) الطريق بمنطقة التقاطع بمثلث الامل من أراضي مدينة القاهرة الجديدة بنظام نقل الأصول لوزارة الدفاع لضمها إلي أراضي القوات المسلحة

لتصبح المساحة الإجمالية للأراضي المكلفة للقوات المسلحة بعرض مقترحات استغلالها على القيادة السياسية حوالي (46 فدان و 43 فدان)

واشترطت الهيئة موافاتها بمصادر تمويل المشروع مع أخذ موافقات الجهات المختصة.

نشاط لافت بالقاهرة الجديدة

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أعمال نقل المرافق بشارع التسعين الجنوبي فى القاهرة الجديدة لاستكمال أعمال نفق الطريق الأوسطى الرابط بين مثلث الأمل وطريق التسعين الجنوبي

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق وتشمل المرافق (خط 100مم مياه معالجة – خط 900 مم مياه عذبة – خط 1500 مم انحدار مثلث الأمل)، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800مم.

متابعة المرافق

وأشار الغيطي في بيان للوزارة، إلى أنه قام بالمرور على مشروع أعمال تنفيذ استكمال خط المياه المغذى لمنطقتى المستقبل ومدينتي بقطر 1600مم بطول 7600 متر من محطة التنقية إلى موقع الربط على الخط القائم بقطر 1800مم.

وفي سياق متصل، تفقد الغيطى، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس القاهرة الجديدة وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة، وذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الأندلس.

محطة الرفع

وكذا تفقد أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (أنتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى تنفيذ المقاولون العرب، لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحى الواردة لها من التجمع الثالث، وتفادى المشكلات السابقة التي كانت تحدث بسبب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة