«المجتمعات العمرانية» تعتزم تطبيق «BIM» لمراقبة تنفيذ المشروعات

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطبيق برنامج «BUSINESS INFORMATION MODELING» والذى يعرف اختصارا «BIM» ويعنى «نمذجة معلومات البناء» ضمن خطتها للتحول الرقمى.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إنها بصدد تدشين مشروع جديد فى التحول الرقمى، يهدف إلى سرعة و دقة العمل، مع مراقبة تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة لها، وإلزام المقاولين بتسليم الأعمال بنظام نمذجة المعلومات.

وأوضح لـ«المال» أن التطبيق يشمل مجموعة من التقنيات تتيح عمل التصميمات الخاصة بالمشروع، واحتساب جميع المواد المستخدمة به بطريقة دقيقة، إضافة إلى إمكانية التحكم فى المنشأة أو المشروع وإجراء التعديلات اللازمة فى وقت قصير.

وأشار إلى أن البرنامج يسهم كذلك فى خفض تكاليف إنشاء المبانى وتقليل الوقت مع توحيد المواصفات والمعايير الهندسية، فضلاً عن ضمان تسهيل إدارة الموارد والحد من الهدر فى المواد الخام إضافة إلى إنجاز المشروعات فى مواعيدها.

فى سياق متصل، أفاد «عباس» بأن الهيئة انشئت وحدة متخصصة فى مجال التحول الرقمى، بخلاف تأسيس وحدات فرعية بأجهزة المدن تعمل على إعداد قواعد نظم معلومات جغرافية «GIS» للمدن الجديدة.

وتابع قائلاً «تلك الوحدات أنتجت عدة تقارير وخرائط تفاعلية، منها دليل القرارات الجمهورية للمدن الجديدة ونشرة دورية لأهم مؤشرات الرصد الحضرى بالمدن الجديدة».

وأكمل: «تم إصدار تطبيق إلكترونى «آبلكيشن» لرصد وتنفيذ المخالفات من خلال تابلت وخريطة تفاعلية بمدن (6 أكتوبر/ الشيخ زايد/ العاشر من رمضان) وآخر لمتابعة الإعلانات بمدن ( القاهرة الجديدة/ الشيخ زايد /6 أكتوبر ) بخلاف تدريب العاملين على برنامج «GIS» وتطبيقاته.

وتسعى الهيئة منذ عام 2019 لتنفيذ برنامج «BIM» فى إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى جميع المجالات والقطاعات، تزمناً مع تنامى حجم المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان.