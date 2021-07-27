«المجتمعات العمرانية» : تطوير 1200 فدان في جزيرة الوراق (فيديو)

يتم عمل وحدات سكنية 75 مترًاـ ووحدات تصل إلى 90 مترًا، ووحدات سكنية أخرى 135 مترًا

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه سيتم تطوير نحو 1200 فدان في جزيرة الوراق بشكل كامل وتطوير شامل حيث تتم إقامة 18 برجًا سكنيًّا في منطقة السكن البديل للسكان المتواجدين في الجزيرة، إضافة إلى 30 برجًا آخر.

وقال عمارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، إنه يتم عمل وحدات سكنية 75 مترًاـ ووحدات تصل إلى 90 مترًا، ووحدات سكنية أخرى 135 مترًا، لافتًا إلى أن تلك الأبراج السكنية جارٍ تشطيبها، وذلك لمن يريد البقاء في نفس المكان بجزيرة الوراق.

وأضاف أنه تم تقديم مقترح آخر وهو النقل إلى سكن آخر في العبور الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر ومطار إمبابة وبأسعار التكلفة، وليست هناك مصاريف إدارية وهامش ربح في سعر الوحدة السكنية.

وتابع عمارة أنه بالنسبة للمواطن الذي يمتلك أراضي زراعية ولا يريد تركها، يمكن أن يحصل على أرض مماثلة في السادات، مشيرًا إلى أن هناك 200 منزل تم التعامل مع أصحابها وتعويضهم بمبان أخرى.

وأشار عمارة إلى أن جزيرة الوراق كانت مهملة بالكامل، لكنها الآن تشهد تطويرًا شاملًا في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين واستكمال الخدمات الأساسية.

وأوضح أنه خلال نهاية هذا العام سوف يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، مشيرًا إلى أنه يوجد مخطط عام لتطوير الجزيرة بأكملها، لكن الأولوية لوحدات الإسكان البديل، الجاري تنفيذها بالمدينة لمن يرغب من السكان في العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها.

ونوه عمارة بأنه سوف يتم إنشاء معالم سياحية بجزيرة الوراق، ومنشآت خدمية، ونواد ترفيهية، وإنشاء مجتمع عمراني حضاري على جميع المستويات، وسوف يتم ربطها بالقاهرة بشكل مباشر؛ من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.