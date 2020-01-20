المجتمعات العمرانية تطلب توريق 10 مليار جنيه بضمان عقود بيع أراضي استثمارية

تقدمت هيئة المجتمعات العمرانية إلى عدد من البنوك لتوريق 10 مليارات جنيه جديدة خلال الفترة المقبلة وقال الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية إن الهيئة طلبت من بنوك الأهلى والتجاري والعربي الإفريقي الدخول في عملية التوريق ، بضمان عقود بيع أراضي وعقود الشراكة التي أبرمتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن عملية التوريق تأتي لتنفيذ أعمال البنية التحتية و مشروعات الإسكان في عدد من المدن الجديدة مشيرًا إلى أن تلك البنوك تقوم حاليًا بعملية بحث التمويل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تولي هيئة المجتمعات العمرانية، إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه، لتنفيذ المشروعات المطلوبة في التوقيتات المحددة، وخاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، ما يتطلب توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن.

كما وافق المجلس على طلب الوزارة ، بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، في إطار تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

مازن حسن : المجتمعات العمرانية لم تتلقي رد من الإستثمار القومي على تسوية المديونيات

وعلى صعيد مديونيات الهيئة لبنك الإستثمار قال حسن إن الهيئة عرضت على بنك الإستثمار القومي حوالي 550 فدان في القاهرة الجديدة مطلع سبتمبر الماضي ولم يتم الرد حتى الآن على الهيئة.

