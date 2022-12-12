«المجتمعات العمرانية» تطرح 89 قطعة أرض فى 20 مدينة جديدة خلال ديسمبر الجارى

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح 89 قطعة أرض فى أنشطة متنوعة تتوزع فى 20 مدينة جديدة، للبيع بآلية التخصيص الفورى خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتبنت هيئة المجتمعات العمرانية آلية التخصيص الفورى فى طروحاتها منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وذلك فى أول 15 يوما من كل شهر.

وتعلن الهيئة عن تلك الأراضى على موقعها الإلكتروني، حيث تعرض ببداية كل شهر مجموعة من الأراضى المختلفة النشاط، وذات مساحات وأماكن متنوعة، بهدف دعم إستراتيجية الدولة فى جذب الاستثمار والمستثمرين.

وتجرى «المال» مسحًا فى بداية كل شهر على مجموعة الأراضى المطروحة، لمعرفة مؤشرات أسعار الأراضي، وأى الأنشطة، سواء التجارى أو الإدارى أو السكني، يسجل أعلى قيمة لبيع المتر، إلى جانب معرفة الغرض الذى يحظى باهتمامات المستثمرين.

ولأول مرة، أعلنت الهيئة عن بيع قطعة أرض مخصصة لنشاط مقابر فى مدينة أكتوبر الجديدة، بمساحة تبلغ 50 فدانا، وبسعر 1100 جنيه للمتر، أى تبلغ القيمة الإجمالية لها نحو 231 مليونا.

وتبين من المسح، سيطرة مدينة العاشر من رمضان على أكبر عدد من الأراضى المطروحة بواقع 13 قطعة ، بأنشطة خدمية وصناعية، وتعد هذه المرة الثانية خلال العام الحالى التى تستحوذ فيه المدينة على معظم طروحات الهيئة من قطع الأراضي.

وجاءت فى المرتبة الثانية مدينة أسيوط الجديدة بواقع ثمانى قطع، ثم مدينة بنى سويف الجديدة بسبع قطع.

مجال المعارض يظهر للمرة الأولى من خلال «مساحتين» فى العاشر بسعر 11500 جنيه للمتر

وللمرة الأولى، أتاحت الهيئة بيع قطعتى أرض مخصصتين بنشاط معرض فى مدينة العاشر من رمضان، بسعر 11500 جنيه للمتر، وبمساحات تتراوح من 7095 – 4444 مترا مربعا.

وهيمنت الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات الهيئة من خلال ديسمبر الحالى، بواقع 25 قطعة أرض فى 11 مدينة جديدة.

وعلى غرار غالبية الشهور، احتلت مدينة القاهرة الجديدة المرتبة الأولى وفقا لأعلى سعر لبيع المتر بواقع 70 ألف جنيه لقطعة أرض مخصصة لنشاط تجارى إداري، تليها الشيخ زايد وتوسعاتها بنحو 69 ألفا للمتر، ثم مدينة بدر 16720 جنيها للمتر .

وزاحم الأنشطة التجارية فى مكانتها الأولى، الأغراض الصناعية، إذ بلغ عدد الأراضى المطروحة بذلك النشاط نحو 21 قطعة أرض تتنوع بين ما هو غذائى وهندسى ومعدني.

واشتملت طروحات الهيئة على الإعلان عن بيع ثمانى قطع أراض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل تتوزع بواقع قطعتين فى مدينة بنى سويف الجديدة، وواحدة فى كل من دمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة، وأخميم الجديدة، وثلاثة فى قنا الجديدة.

ويعد عدد الأراضى العمرانية المطروحة متقاربا للغاية مع الأراضى فى الشهر الماضي، إذ تم الإعلان عن بيع تسع قطع أراضى خلال نوفمبر الماضى، وهذه من المرات القليلة التى تتجاوز فيها طروحات الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية 5 قطع.

وسجلت مدينة دمياط الجديدة أعلى سعر لبيع متر النشاط العمرانى بواقع 2820 جنيها، وعلى مساحة 41 فدانا، تليها قنا الجديدة، إذ سجل سعر المتر لقطعتي أرض تبلغ مساحتهما 59 فدانا، و75 فدانا نحو 1910 و 1850 جنيها على التوالى.

فيما سجلت مدينة أخميم الجديدة أقل سعر لبيع أرض نشاط العمرانى المتكامل، بواقع 935 جنيها للمتر، وبمساحة تصل لنحو 24 فدانا.

وفى مدينة بنى سويف الجديدة بلغ سعر المتر نحو 1420 جنيها، بمساحات تتنوع من 25 و 30 فدانا، أما فى مدينة برج العرب الجديدة فسجل سعر المتر نحو 1560 جنيها، وعلى مساحة تبلغ 30 فدانا.

وبخصوص الأنشطة التعليمية،عرضت الهيئة 9 قطع أراض مخصصة لأنشطة تعليمية تتنوع ما بين حضانة ومدرسة ومعهد عالي، تتوزع فى 7 مدن جديدة، بواقع قطعتين فى كل من القاهرة الجديدة، ومدينة الشروق، وواحدة فى كل من السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، وأخميم الجديدة، وحدائق العاصمة.

ويعد عدد الأراضى المعلن عنها للبيع بأنشطة تعليمية كبيرا إلى حد ما، مقارنة مع الشهور الماضية، والتى كان يبلغ عدد الأراضى نحو 4 أو 5 فقط، ومتقاربا بشكل كبير مع الشهر الماضي، والذى بلغ عدد الأراضى المطروحة به نحو 10 قطع، وكانت هذه المرة الأولى التى يحظى فيها النشاط التعليمى بظهور لافت وسط باقى الأنشطة.

ووصل سعر متر الأرض المخصصة لنشاط تعليمى لذروته فى مدينة القاهرة الجديدة، إذ بلغ نحو 18225 جنيها، و15850 جنيها، تليها مدينة السادس من أكتوبر بسعر يبلغ 9425 جنيها، ثم مدينة حدائق أكتوبر بسعر 7695 جنيها، و مدينة الشروق بسعر متر يسجل 7640 جنيها، ثم حدائق العاصمة بنحو 5110 جنيهات.

وسجلت مدينة أخميم الجديدة أقل سعر لبيع متر الأرض التعليمية، وذلك بنحو 1735 جنيها، وعلى مساحة 5023 مترا مربعا.

وفيما يتعلق بالأنشطة الطبية، تضمنت طروحات الهيئة بيع أربعة قطع أراض مخصصة بأنشطة طبية فى 4 مدن جديدة، وهو نفس عدد الأراضى التى طرحت خلال الشهرين السابقين، أى أن هناك ثباتا فى طروحات الأنشطة الطبية على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة من العام.

وبلغ سعر المتر فى مدن الشيخ زايد، والشروق، والعاشر من رمضان، ومدينة سوهاج الجديدة 13800، 6480، 4965، 3970 جنيها على الترتيب .

وعلى صعيد الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية، وصل عدد الأراضى المعروضة للبيع بتلك النشاط لنحو 25 قطعة أرض تتوزع فى 11 مدينة جديدة.

وسجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع متر النشاط الخدمي، بواقع 70 ألف جنيه، تليها الشيخ زايد بواقع 69 ألفا، ثم مدينة بدر بنحو 16720 جنيها، ومدينة بنى سويف بنحو 15870 جنيها، ثم حدائق العاصمة بنحو 14515.

واحتوت طروحات الهيئة على 21 قطعة أرض للبيع بآلية التخصيص الفورى مخصصة لأنشطة صناعية متنوعية، سواء هندسية ، غذائية، معدنية، تتمركز معظمها فى مدينة العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة.

وكان أعلى سعر لبيع أرض فى النشاط الصناعى فى مدينة العاشر من رمضان بنحو 1200 جنيه للمتر، ومدينة برج العرب الجديدة 1090 جنيها، ثم أكتوبر الجديدة بسعر 1000 جنيه .

وبالنسبة لنشاط المخازن، لم يحظ خلال الشهر الجارى بظهور قوي، حيث طرح فقط 7 قطع أراض مخصصة لنشاط مخازن غير دوائية، فى 5 مدن جديدة فقط.

وسجل نشاط المخازن أعلى سعر فى القاهرة الجديدة بواقع 3615 جنيه للمتر.