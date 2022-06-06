«المجتمعات العمرانية» تطرح 85 قطعة أرض للبيع فى 22 مدينة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 85 قطعة أرض للبيع فى 22 مدينة جديدة خلال شهر يونيو الجارى، عبر آلية التخصيص الفورى للأراضى.

وبحلول كل شهر جديد، تطرح الهيئة مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

كان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى المراد بها.

ويعد عدد الأراضى المطروحة فى الشهر الحالى قليلاً إلى حد ما بالنسبة إلى الشهرين السابقين، حيث تجاوزت الأراضى المعلن عنها للتخصيص الـ 100 قطعة.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات الهيئة خلال يونيو الحالى.

ووفقاً لموقع الهيئة الإلكتروني، دائما ما تسجل الأنشطة التجارية أعلى سعر لبيع المتر، مقارنة مع باقى الأغراض الأخرى.

وكالمعتاد فى معظم طروحات الهيئة، تستحوذ مدينة القاهرة الجديدة على المرتبة الأولى فيما يخص أعلى سعر لبيع المتر، إذ وصل سعر المتر بها لـ 47125 جنيها وذلك لقطعة أرض مخصصة لنشاط تجارى.

وتأتى فى الوصافة مدينة الشيخ زايد وامتداتها، بواقع 27795 جنيه للمتر، وتليها مدينة العبور الجديدة بسعر 15395 جنيها للمتر.

على صعيد أكثر المدن التى تحوى أكبر عدد من الأراضي، أشارت بيانات الهيئة إلى أن مدينة بنى سويف الجديدة سجلت المكانة الأولى من حيث عدد الأراضى المطروحة، بواقع ثمانى قطع أراض، تليها مدينة السادات.

وتعد تلك المرة الأولى التى تسيطر فيها مدينة بنى سويف على معظم طروحات الهيئة خلال الشهر، بحسب بيانات الهيئة.

ومقارنة مع الشهور الماضية لعام 2022، شهد نشاط العمرانى المتكامل تراجعا فى عدد الأراضى المطروحة، إذ تم الإعلان عن بيع قطعتى أرض فقط مخصصة لذلك النشاط، تتوزع فى مدينتى القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، وذلك على عكس الفترة الماضية، التى قد يصل عدد الأراضى المخصصة لذلك الغرض إلى 7 قطع.

وحول تفاصيل قطعة الأرض فى مدينة القاهرة الجديدة، أوضح أنها تقع على مساحة 6.982 فدان، وبسعر متر يسجل 6290 جنيها، أما فى مدينة العبور الجديدة، فتبلغ مساحة قطعة الأرض حوالى 10 أفدنة،، وبسعر 2205 جنيهات للمتر.

فيما شهد القطاع التعليمى ظهورا لافتا خلال شهر يونيو الجاري، بالنسبة لإجمالى عدد الأراضى المطروحة، إذ طرحت هيئة المجتمعات حوالى تسع قطع أراض مخصصة لنشاط تعليمي، تتواجد فى 9 مدن مختلفة، وهى الشروق والشيخ زايد، ومدينة بدر،ورشيد الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة.

على صعيد أسعار المتر بالنشاط التعليمى، وصل سعر المتر به لذروته فى مدينة الشيخ زايد بنحو 16210 جنيهات، تليها مدينة الشروق بقيمة 7565 جنيها، ثم مدينة بدر بسعر 5405 جنيهات للمتر.

وبالمثل، حذا النشاط الطبى حذو نظيره التعليمي، ليسيطر على طروحات الهيئة بالشهر الجاري، من خلال طرح 7 قطع أراض تتوزع فى 7 مدن مختلفة، وهى سوهاج الجديدة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، بنى سويف الجديدة، الشيخ زايد وامتداتها، السادات، ومدينة 6 أكتوبر.

ووصل سعر المتر بذلك النشاط إلى أقصاه بمدينة الشيخ زايد، بنحو 16700 جنيه، تليها مدينة العاشر من رمضان بقيمة 10880 جنيه للمتر، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 9660 جنيه للمتر، ومدينة سوهاج الجديدة بنحو 4430 جنيها.

وطبقا لهيئة المجتمعات، لم يتجل ظهور الأنشطة الترفيهية إلا فى طرح قطعة أرض واحدة مخصصة لنشاط ناد رياضى فى مدينة حدائق أكتوبر، وعلى مساحة 110436 مترا مربعا، وبسعر يسجل 2630 جنيها للمتر.

فيما يخص الأنشطة الصناعية، تضمنت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع ما يعادل 14 قطعة أرض فى 6 مدن جديدة، تتوزع بواقع، 2 فى مدينة السادات، و3 فى بنى سويف الجديدة، و4 فى أكتوبر الجديدة، و3 فى برج العرب الجديدة، وواحدة فى كل من مدينتى الفيوم الجديدة ومايو.

وبالنسبة لسعر المتر بالنشاط، جاءت مدينة مايو لتسجل المكانة الأولى بسعر متر يصل إلى 1200 جنيه، تليها مدينة السادات بقيمة 1100 جنيه للمتر، ثم مدينة أكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة بنحو 1090 جنيها للمتر، و1020 فى الفيوم الجديدة، و770 فى بنى سويف الجديدة.

وتراوحت مساحات الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية من 995 مترا مربعا إلى 19554 مترا، وذلك بمدينتى الفيوم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وبخصوص الأنشطة التجارية الإدارية، احتوت طروحات الهيئة على 21 قطعة أرض مخصصة بهذا النشاط، تتواجد فى 14 مدينة جديدة، بواقع 2 فى كل من القاهرة الجديدة، والشروق، الشيخ زايد، ومدينة بدر، وبنى سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وواحدة فى السادات،ومدينة أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والفيوم الجديدة، وحدائق أكتوبر.

وسجلت مدينتا القاهرة الجديدة والشيخ زايد أعلى سعر لبيع المتر، ليبلغ حوالى 47 ألف جنيه فى الأولى، و27 ألفا فى الثانية، تليها مدينة العبور الجديدة بواقع 15 ألف جنيه للمتر للأراضى المخصصة بهذا النشاط.

وفبما يتعلق بمساحات الأراضى بذلك الغرض، كانت أكبر مساحة للأرض مخصصة بالنشاط تتواجد فى مدينة العبور الجديدة بواقع 18815 مترا مربعا، تليها مدينة مايو، حيث تقع قطعة الأرض على مساحة 9738 مترا.

وعلى صعيد شهر مايو الماضي، تضمنت طروحات المجتمعات العمرانية الجديدة الإعلان عن بيع 106 قطع أرض مختلفة الأنشطة والأغراض تتوزع فى 20 مدينة جديدة.

وكانت هذه المرة الثانية خلال العام الحالى الذى تجاوزت فيه عدد الأراضى المطروحة 100 قطعة أرض، فالأولى كانت فى شهر أبريل الماضي.

وأوضحت البيانات فى ذلك الشهر، أن هناك سيطرة للأراضى المخصصة لنشاط مخازن لأول مرة على طروحات الهيئة خلال مايو الماضى منذ فترة طويلة، بنحو 36 مخزنا، منهم 27 تقع فى القاهرة الجديدة فقط.

على صعيد المدن المشتملة على أكبر عدد من الأراضى المطروحة خلال مايو الماضى، احتلت مدينة القاهرة الجديدة معظم طروحات الهيئة خلال مايو بواقع 32 قطعة أرض تتنوع ما بين مخازن وأنشطة تجارية وعمرانى متكامل، بحسب بيانات الهيئة.

وفيما يتعلق بأعلى سعر لبيع المتر، سجلت الأراضى المخصصة لأنشطة تجارية أعلى سعر للمتر، إذ بلغت ذروة ارتفاعها خلال مايو الجارى فى 3 مدن، وهى الشيخ زايد وامتداتها، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة بحوالى 69255، و54585، 17789 بالترتيب، طبقا لبيانات الهيئة.

وكشف وليد عباس معاون وزير الإسكان؛ عن تلقى الهيئة 2272 طلب تخصيص على 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5700 فدان خلال 2021.

ومنذ مارس 2020، أقر مجلس إدارة الهيئة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة أيضًا.

◗❙قطعتان مخصصتان لنشاط عمرانى متكامل بالقاهرة الجديدة والعبور

◗❙ظهور لافت للمساحات التعليمية.. وإتاحة 36 قطعة للمخازن منها 27 فى القاهرة الجديدة