المجتمعات العمرانية تطرح 8 قطع أراض في بني سويف الجديدة بالتخصيص الفوري

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 8 قطع أراض خدمية في مدينة بني سويف الجديدة بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وأضافت الهيئة أن قطعة الأرض الأولى تقع بمركز المدينة بمساحة 1465 م2 بنشاط تجاري وقد حددت الهيئة سعر المتر داخل القطعة بقيمة 3860 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30٪ من اجمالي مساحة الأرض.

ولفتت إلى أن القطعة الثانية تقع بمركز المدينة بمساحة 3402 م2 بنشاط تجاري وذلك بسعر متر بلغ 4285 جنيه وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 40 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت أن القطعة الثالثة تبلغ مساحتها 7706 م2 وذلك بنشاط طبي وذلك بسعر متر بلغ 1465 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40٪

في حين تبلغ مساحة القطعة الرابعة 3460 م2 نشاط فندق ، وقد حددت سعر المتر المربع قيمة 2505 جنيه. وتقع القطعة الخامسة بامتداد الوصلة الشمالية لطريق الكريمات علي الحانب الايسر لمنزل كوبري عدلي منصور بمساحة 3168.8 م2 لإقامة محطة خدمة وتموين السيارات بسعر متر بلغ 2500 جنيه.

وأشارت إلى أن القطعة السادسة تبلغ مساحتها حوالي 12173 م2 بنشاط مدرسة وقد حددت سعر المتر المربع بها قيمة 1155جنيه

في حين تقع القطعة السابعة على الجانب الأيسر لمنزل كوبري عدلي منصور على مساحة 4100 متر مربع لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات بسعر 2375 جنيه.

ولفتت الهيئة إلى القطعة الثامنة و الأخيرة في المجاورة الرابعة الحى السكنى الأول بمساحة 2011.5 م2 نشاط تجارى ادارى بسعر متر بلغ حوالى 4010 جنيه.