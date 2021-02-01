«المجتمعات العمرانية» تطرح 8 أراض شاطئية في العلمين الجديدة بنظام الشراكة مع المطورين

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن أول طرح 8 قطع بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري، فى خطوة يترقبها مستثمرى الساحل الشمالى لإقامة مشروعات عمرانية وسياحية هناك.

واطلعت “المال” على نسخة من قطع الأراضى، والمستندات الواجب على المستثمرين توفيرها عند التقديم للحصول على الأراضى، وأتاحت الهيئة للمستثمرين الاطلاع على المعلومات فى الفترة من 1 الى 7 فبراير الجارى، على أن يبدأ تلقي طلبات المستثمرين بدأ من يوم 8 إلى 15 من الشهر نفسه، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعلمت المال أن إجمالى القطع التى طرحتها الهيئة فى المنطقة الشاطئية بالعلمين تقارب مساحتها الإجمالية نحو 310 فدان، ومخصصة بالكامل لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، وتبلغ مدة تنفيذ المشروعات نحو 4 سنوات من تاريخ التخصيص، وتتراوح مساحة الأراضى ما بين 24 وحتى 56 فدانا.

وأوضحت مستندات الهيئة أن الأخيرة طالبت من المستثمرين المهتمين بالتقدم بطلب للهيئة بتخصيص قطعة الأرض، مع اشتمال الطلب على السجل التجارى وسعر المتر المقدم وسابقة الأعمال.

إمكانية إلغاء وعد البيع إذا احتاجت الهيئة للأرض أو اقتضت الضرورة ما لم يتم توقيع العقود

وتابعت: بعد الاتفاق مع المستثمر يتم إخطاره بسداد 10% من إجمالى حصة الهيئة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار المطالبة المالية، ويتم التعامل مع الشركات فقط وليس الافراد والمنشآت الفردية.

وسمحت الضوابط للهيئة بالغاء وعد البيع كلياً او جزئياً لاى قطعة من الاراضى المطروحة فى حال احتياج الهيئة اليها أذ اقتضت المصلحة والضرورة ذلك ما لم يقم العميل بتوقيع العقد.

وتلتزم الشركة الفائزة بالأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط، ويتم سداد المستحقات لهيئة المجتمعات بواقع أقساط سنوية أو نصف سنوية، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من سداد الدفعة الأولى.

50% النسبة البنائية والارتفاعات ما بين 3 إلى 5 أدوار

وتضمنت الاشترطات أن تصل نسبة أراضى الإسكان لا تزيد عن 50% من مساحة أرض المشروع، ونسبة الخدمات 12% ويبلغ اقصى ارتفاع دور أرضى و 5 ادوار، وتختلف الارتفاعات فى أراضى أخرى مطروحة لتبلغ 3 أدوار ارتفاعات فقط.

وكان وليد عباس معاون، وزير الإسكان، قد قال الأسبوع الماضى، إنه سيتم طرح أراضٍ شاطئية بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين، بنظام الشراكة بالحصة العينية مطلع شهر فبراير الجارى، مشيرا إلى أنه تم طرح أراضٍ عديدة بجنوب المدينة على المطورين الصناعيين، وذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.