«المجتمعات العمرانية» تطرح 76 قطعة أرض للبيع فى 23 مدينة جديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 76 قطعة أرض خلال أغسطس الجارى على موقعها الإلكترونى، تتوزع فى 23 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفورى.

ومع بداية كل شهر، تطرح الهيئة مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

ويعد عدد الأراضى المطروحة فى ذلك الشهر قليلاً إلى حد ما مقابل الأشهر السابقة، الذى تجاوزت فيه عدد الأراضى المعلن عنها للتخصيص الـ 100 قطعة.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات أغسطس الجارى.

وطبقا للموقع تسجل الأنشطة التجارية أعلى سعر لبيع المتر، مقارنة مع باقى الأغراض الأخرى.

وعلى صعيد المدن التى تحوي أكبر عدد من الأراضى المطروحة، استحوذت مدينة القاهرة الجديدة على المرتبة الأولى بإجمالى تسع قطع، وتأتى بعدها فى الوصافة مدينة السادات، بنحو 8 قطع.

وسجلت «القاهرة الجديدة» المركز الأول فيما يخص أعلى سعر لبيع المتر، كالمعتاد فى معظم طروحات الهيئة، حيث وصل إلى 62080 جنيها، وجاءت فى المرتبة الثانية مدينة العبور الجديدة بواقع 18300 جنيه للمتر، ثم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وشملت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 4 قطع أراض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى مدن شرق بورسعيد، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وقنا الجديدة.

وسجلت «قنا الجديدة» أعلى سعر لبيع متر أرض العمرانى المتكامل بنحو 1475 جنيها، وبمساحة تصل إلى 6 أفدنة، تليها مدينة شرق بورسعيد، إذ تم طرح قطعتى أرض مخصصة لنفس النشاط بسعر 1300 جنيه للمتر، وبمساحات تبلغ 11و 14 فدانا.

وسجلت مدينة ناصر غرب أسيوط أكبر مساحة مخصصة لنشاط العمرانى المتكامل بواقع 31 فدانا، وبسعر 895 جنيها للمتر.

وبحسب بيانات الأراضى المطروحة على موقع الهيئة الإلكترونى، شهد القطاع التعليمى ظهوراً ضئيلاً إلى حد ما، حيث طرح حوالى خمس قطع أراض مخصصة لأنشطة تعليمية فى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر ومدينة الشروق ومدينة بدر.

ووصل سعر المتر ذروته فى القاهرة الجديدة بنحو 23975 جنيها، تليها السادس من أكتوبر بقيمة 9050جنيها، ثم الشروق بسعر 7950جنيها.

وانحصر ظهور النشاط الطبى فى طرح قطعة أرض واحدة فقط فى القاهرة الجديدة، بمساحة تبلغ 2547 متر مربع، وبسعر متر 16940 جنيها.

ولأول مرة منذ فترة طويلة، أعلنت الهيئة عن طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط شقق فندقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتقع على مساحة 2992 متر مربع، وبسعر متر يصل لنحو 13855 جنيها.

وظهر النشاط الاجتماعى خلال الشهر الجارى عبر الإعلان عن طرح قطعتى أرض مخصصة لقاعة أفراح ودار مناسبات، الأولى تقع فى مدينة بدر وبسعر متر يصل لنحو 2920 جنيها، والثانية تقع فى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة وبسعر متر يسجل 5545 جنيها.

وتجلى ظهور الأنشطة الترفيهية فى طرح خمس قطع أراضى مخصصة لنواد اجتماعية، فى المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة والشروق.

وسجلت العاصمة الإدارية الجديدة أعلى سعر لبيع أرض النشاط الترفيهى بنحو 8185 جنيه للمتر، تليها الشروق بنحو 3195 جنيها، ثم قنا الجديدة بواقع 1215.

وفيما يخص الأنشطة الصناعية، تضمنت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 8 قطع أراض مخصصة لنشاط صناعات هندسية وغذائية، فى مدن السادات وبنى سويف الجديدة، ومايو، وأسيوط الجديدة.

وسجلت مدينة السادات المرتبة الأولى وفقا لعدد الأراضى المطروحة بهذا النشاط، حيث تم طرح 5 قطع أراض بها، وكذلك أيضا بالنسبة لسعر المتر، إذ سجلت المدينة أعلى سعر لبيع متر الأرض بنحو 1375 جنيها.

وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية الإدارية، احتوت طروحات الهيئة على 31 قطعة أرض مخصصة بهذا النشاط، تتواجد فى 14 مدينة جديدة، بواقع 6 فى القاهرة الجديدة، و2 فى الشروق، وبدر، المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة، وقطعة أرض فى مايو وبرج العرب الجديدة، ، و3 فى أسيوط الجديدة، والعبور الجديدة، وفى السادات، و4 قطع فى طيبة الجديدة.

وسجلت مدينتا القاهرة الجديدة والعبور الجديدة أعلى سعر لبيع المتر، ليبلغ حوالى 62080 جنيها فى الأولى، وحوالى 18300 فى الثانية، تليها الشروق بواقع 11440.

وفيما يتعلق بمساحات الأراضى بذلك الغرض، كانت أكبر مساحة للأرض مخصصة لذلك النشاط فى طيبة الجديدة بواقع 1381مترا مربعا، تليها حدائق أكتوبر إذ تقع قطعة الأرض على مساحة 5612 مترا مربعا، ثم مايو بنحو 5000 متر مربع.

وطبقا لهيئة المجتمعات، كان لنشاط المخازن نصيب واضح إلى حد ما من طروحاتها خلال أغسطس الحالى، إذ تضمنت طروحات الهيئة بيع 7 قطع أراضى مخصصة لنشاط مخازن.

وتتوزع تلك المخازن فى ثلاث مدن وهى قنا الجديدة وأكتوبر الجديدة وأسيوط الجديدة.

وسجلت مدينة قنا الجديدة أعلى سعر للبيع بنحو 4945 جنيها للمتر.

وكشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سابقاً لـ «المال» عن تلقى 203 طلبات من مستثمرين وشركات لشراء 44 قطعة أرض طرحتها الهيئة للبيع خلال يوليو الماضى.

وأوضح أن طرح الأراضى يتم وفقا لآلية التخصيص الفورى والتى يتم الإعلان عنها خلال أول 15 يوما من كل شهر، عدا الشهر الماضى حيث تم طرحها خلال أول 7 أيام فقط بسبب إجازة عيد الأضحى.

وذكر أن الهيئة تلقت 1600 طلب تقريبا خلال أول 7 شهور من العام الجارى لشراء 580 قطعة أرض تم طرحها للبيع خلال تلك الفترة.

وشهد يوليو الماضى، طرح الهيئة لأول مرة 3 قطع أراض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى 3 مدن مختلفة، بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور العقارى فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد ورأس البر.

وتنوعت مساحات الأراضى المطروحة ما بين 42 و50 و76 فدان، بالثلاثة مدن.

واحتلت الشيخ زايد الصدارة إذ سجلت أعلى سعر للبيع ، البالغ 8555 للمتر، وأيضا من حيث مساحة الأرض.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.