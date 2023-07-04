«المجتمعات العمرانية» تطرح 7 قطع أراضٍ للبيع فى 5 مدن

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 7 قطع أراضٍ بأنشطة عمرانية متكاملة ومختلطة فى 5 مدن جديدة للبيع بآلية التخصيص الفورى خلال يوليو الجارى.

وتوزعت تلك القطع بواقع واحدة فى كل من حدائق أكتوبر والسادات وأسيوط الجديدة، واثنتين فى قنا ومثلهما فى بنى سويف الجديدتين.

واطلعت «المال» على بيانات السبع قطع والتى أوضحت أن الهيئة عرضت بيع قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل فى حدائق أكتوبر على مساحة 53059 مترًا مربعًا وبسعر 3930 جنيهًا للمتر، لتبلغ القيمة الإجمالية للأرض نحو 208.290 مليون تقريبًا.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات تتمثل فى ألا تزيد نسبة الأراضى المخصصة للإسكان عن %50 من إجمالى مساحة المشروع، وألا تتجاوز النسبة البنائية للعمارات عن %50 من المساحة المخصصة لها، وألا تتخطى %45 للفيلات.

وأفادت الهيئة بأن الارتفاع يتكون من أرضى وأول للفيلات وأرضى و4 أدوارللعمارات، على أن تستحوذ الخدمات على نسبة تتراوح بين 8 إلى %12 من إجمالى المساحة، وبنسبة بنائية لا تزيد عن %30 لكل خدمة.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع تعادل 3 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزارى له.

وحول آلية السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى %25 من قيمة الأرض تمثل %10 تم دفعها كمقدم جدية الحجز ونسبة الـ %15 تلتزم الشركة بسدادها خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالإضافة إلى %1 مصاريف إدارية و%0.5 مجلس أمناء، على أن يتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية يستحق الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ سداد أول دفعة مقدمة.

كما أتاحت الهيئة بيع قطعة أرض بنشاط عمرانى مختلط فى مدينة السادات، تحديدا فى امتداد المنطقة السكنية الخامسة بمدخل الحى المتميز، على مساحة 436.800 متر تعادل 104 أفدنة، وبسعر متر يبلغ 1670 جنيها، لتسجل القيمة الكلية للأرض حوالى 728.120 مليون.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري، مع إمكانية تنفيذ كمباوند متكامل يضم عمارات وفيلات وأنشطة تجارية وإدارية وتعليمية وحضانة وناديا اجتماعيا وخدمات ترفيهية.

أما آلية السداد، فيتم استكمال نسبة السداد حتى %20 من قيمة الأرض، وهى عبارة عن %10 تم سدادها كمقدم جدية حجز و%10 تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار، على أن يتم سداد باقى الثمن على 12 قسطا سنوياً متساوياً، يستحق الأول منه بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم طرح قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل فى المنطقة الإقليمية على مساحة 41.370 متر مربع، وبسعر 1450 جنيهاً للمتر، ليصل الثمن الكلى نحو 59.450 مليون تقريبا.

وأشارت الهيئة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل لنحو 3 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

ويتم استكمال نسبة السداد حتى %25 من قيمة الأرض، وسداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية يستحق الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.

وتضمنت الطروحات أيضا عرض بيع قطعتى أرض بنشاط عمرانى مختلط فى بنى سويف الجديدة، تقع القطعة الأولى على مساحة 210 آلاف متر بسعر يبلغ 300.3 مليون بواقع 1430 جنيهاً أما القطعة الأخيرة فمساحتها 105 آلاف متر بسعر 1510 جنيهات للمتر لتسجل القيمة الكلية لها حوالى 158.550 مليون.

ونوهت الهيئة بأن مدة تنفيذ المشروع لقطعتى الأرض تبلغ 4 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزاري، ويتم استكمال نسبة السداد حتى %25 ودفع باقى ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية يستحق الأول منها بعد 6 أقساط نصف سنوية يستحق الأول منها بعد 6 أشهر.

وفى قنا الجديدة، تمت إتاحة بيع قطعتى أرض، الأولى بنشاط عمرانى مختلط، والأخرى “عمرانى متكامل”.

وتقع قطعة الأرض عمرانى مختلط،على مساحة 198.324 متر، وبسعر 1750 جنيها للمتر، لتبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 346.5 مليون.

وتمثلت الاشتراطات البنائية الخاصة بها فى تقسيم قطعة الأرض بنسبة %40 من إجمالى مساحة الأرض بنشاط ترفيهى إدارى وسياحى تجارى و%60 بنشاط عمرانى متكامل، على أن يكون أقصى ارتفاع للنشاط العمرانى هو أرضى و3 أدوار متكررة، وللفيلات أرضى ودور أول وفقا للهيئة.

بينما اشترطت الهيئة عدم زيادة نسبة الأراضى المخصصة للإسكان عن %50 من إجمالى المساحة و بنسبة بنائية لا تتعدى %50 ولا تزيد للفيلات عن %45 من مساحة القطعة.

وفيما يتعلق بالنشاط الترفيهى الإدارى السياحى التجاري، نوهت الهيئة إلى ألا تزيد النسبة البنائية عن %30 من المساحة المخصصة للنشاط، بارتفاع أرضى و3 أدوار متكررة، ويسمح بتطبيق نظرية الحجوم بالمشروع .

أما قطعة الأرض الثانية، والمخصصة بنشاط عمرانى متكامل، فتقع على مساحة 24200 متر مربع، وبسعر 1535 جنيها للمتر، وبقيمة إجمالية تسجل نحو 37.147 مليون.

وبالنسبة لمدة تنفيذ المشروع بقطعتى الأرض، أشارت الهيئة إلى أنها ستصل لنحو 3 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

وبخصوص آلية السداد، يتم استكمال نسبتها حتى %25 من قيمة الأرض، ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية يستحق الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.