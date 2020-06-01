المجتمعات العمرانية تطرح 6 قطع أراضٍ في القاهرة الجديدة للبيع

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 6 قطع أراضي بنشاط عمراني متكامل في مدينة القاهرة الجديدة وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بمنطقة الجمعيات وذلك على مساحة 15.79 فدان 68+69 بنشاط بسعر 6755 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تتجاوز 50٪ من مساحة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثالثة تقع في منطقة الجمعيات 57-58-60 على مساحة 18.8 فدان وذلك بسعر متر بلغ 6445 جنيه تقريبا وتبلغ النسبة البنائية 50٪.

أشارت المجتمعات العمرانية إلى أن القطعة الثالثة بمنطقة الجمعيات أيضا بنشاط عمرانى متكامل وذلك على مساحة 12.54 فدان وحددت الهيئة سعر المتر المربع 6625 جنيه.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الرابعة تبلغ مساحتها حوالي 4.2 فدان بسعر متر بلغ حوالي 7505 جنيه وذلك بنسبة بنائية لا تتجاوز 50٪ من مساحة الأرض.

وأكدت الهيئة إلى القطعة الخامسة تقع بمنطقة الجمعيات ايضا على مساحة 6 فدان تقريبا وقد حددت المجتمعات العمرانية الجديدة سعر المتر المربع قيمة بقيمة 7505 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 50٪ من مساحة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة السادسة تقع بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية على مساحة 5.31 فدان تقريبا وبسعر 5505 جنيه للمتر المربع وقد حددت النسبة البنائية للمشروع 50 ٪من مساحة الأرض.