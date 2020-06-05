المجتمعات العمرانية تطرح 6 قطعة خدمية للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 6 قطع أراضي بنشاط خدمي في مدينة الشروق وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 3411 متر مربع والتي تقع بمنطقة الخدمات المستقبلية وذلك بنشاط معارض وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع 8810 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40% من إجمالي مساحة الأرض.

وأضافت الهيئة أن القطعة الثانية تبلغ مساحتها 5234م2 بمركز خدمات المدينة 2 بنشاط تجاري وذلك بسعر متر بلغ 10070 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40 ٪ من إجمالي مساحة الأرض المخصصة.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثالثة تبلغ مساحتها 2337 متر مربع بمنطقة الواجهة الشرقية – بنشاط تجاري إداري سكني ويبلغ سعر المتر المربع قيمة 9760 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن القطعة الرابعة بمساحة 3210م2 بمنطقة الخدمات المستقبلية شمال المدينة – بنشاط مخازن ويبلغ سعر المتر المربع 1735 جنيه.

ولفتت إلى أن القطعة الخامسة تبلغ مساحتها 8216م2 بمركز خدمات المجاورة الثانية بالحى الثاني بنشاط مدرسة على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ من إجمالي مساحة الأرض وحددت الهيئة 5920 جنيه سعرا للمتر المربع.

وأكدت أن القطعة السادسة والأخيرة تبلغ مساحتها 1952م2 بمركز خدمات المجاورة الثانية بالمنطقة السابعة عمارات – بنشاط حضانة وتبلغ سعر المتر 5715 جنيه.