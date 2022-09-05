المجتمعات العمرانية تطرح 58 قطعة للبيع فى 17 مدينة



أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 58 قطعة أرض فى 17 مدينة جديدة للبيع، خلال شهر سبتمبر الجارى، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى.

وبحلول كل شهر، تطرح هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس لعام 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى المراد بها.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، وكالمعتاد، سيطرت الأنشطة التجارية الإدارية على طروحاتها إبان شهر سبتمبر الجارى.

العاشر من رمضان تحتل الصدارة بـ 9 «أراضٍ»



وعلى عكس الشهور الماضية، جاءت مدينة العاشر من رمضان فى الصدارة الأولى من حيث عدد الأراضى المطروحة بها بواقع 9 أراض، بدلًا من مدينة القاهرة الجديدة، والتى تضمنت الإعلان عن بيع 4 قطع أراض خلال شهر سبتمبر الجارى.

واحتلت مدينة السادات المرتبة الثانية من حيث عدد الأراضى المطروحة، بواقع ثمانى قطع، وتخصص معظمها للأنشطة الصناعية.

وبالمثل فى كل شهر، سجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر بنحو 50385 جنيها لقطعة الأرض ذات النشاط التجارى، وتلتها مدينة الشيخ زايد بواقع 29185 جنيها، ثم مدينة العاشر من رمضان بسعر 22 ألف جنيه للمتر الواحد.

وشملت طروحات الهيئة طرح ثلاثة قطع أراضٍ للبيع مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، تتوزع فى ثلاثة مدن مختلفة، وهى مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، والفيوم الجديدة.

وكان أعلى سعر لبيع المتر بتلك النشاط فى مدينة القاهرة الجديدة، والذى سجل 8610 جنيهات، فيما بلغ سعر المتر فى مدينتى غرب ناصر أسيوط ، والفيوم الجديدة نحو 1205، و2290 جنيهًا.

وكان أعلى سعر لبيع المتر بتلك النشاط فى مدينة القاهرة الجديدة، والذى سجل 8610 جنيهات، وعلى مساحة 34 فدانًا، بمنطقة التمر حنة.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات تتثمل فى ألا تزيد نسبة الأراضى المخصصة عن %50 من إجمالى مساحة الأرض، وألا تتجاوز نسبة البنائية للعمارات عن %50 من المساحة المخصصة للإسكان، وكذلك ألا تزيد النسبة البنائية للخدمات عن %30 من المساحة المخصصة لكل خدمة.

وتابعت الهيئة أن يتكون الارتفاع من دور أرضى و4 أدوار علوية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزارى، يتم استكمال نسبة السداد حتى %10، ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 شهور.

وفى مدينة ناصر غرب أسيوط، طرحت الهيئة قطعة أرض على مساحة 18 فدانًا، وبسعر متر يسجل 1205 جنيهات، واشترطت ألا تتعدى المساحة المخصصة للإسكان نسبة الـ%50 من المساحة الكلية للأرض، وكذلك لا تزيد النسبة البنائية للعمارات عن %50 من المساحة المخصصة للإسكان، ويكون الارتفاع المسموح به للعمارات أرضى و4 أدوار متكررة.

وبخصوص النسبة البنائية للخدمات، فيلزم ألا تتخطى نسبة الـ%30 من المساحة المخصصة لكل خدمة، وبارتفاع يتكون من دور أرضى ودورين متكررين.

وأوضحت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات، ويلتزم الفائز باكتمال نسبة السداد حتى %25 من قيمة الأرض، ويتم سداد الباقى على 6 أقساط نصف سنوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر.

بينما فى مدينة الفيوم الجديدة، تبلغ مساحة الأرض نحو 9 أفدنة، تخصص نسبة %30 منها بغرض إنشاء نادٍ اجتماعى بارتفاع بدروم ودور أرضى ودورين، فيما تخصص باقى النسبة لنشاط عمارات بارتفاع دور أرضى و3 أدوار علوية، والفيلات بارتفاع دور أرضى ودور علوى.

وتتراوح المساحة المخصصة لكل خدمة من 8 إلى 12 من إجمالى المساحة المخصصة للنشاط العمرانى، بشرط ألا تزيد النسبة البنائية للخدمات عن %30.

وحددت الهيئة سعر المتر بنحو 2290 جنيهًا، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات.

ويُعد عدد قطع الأراضى المخصصة لعمرانى متكامل متقارب إلى حدٍّ كبير بعدد الأراضى الشهر الماضى، والذى بلغ طرح 4 قطع أراض.

ووفقًا للبيانات المعلنة على موقع الهيئة الإلكترونى، تراجع ظهور النشاط التعليمى بشكل كبير، ليطرح حوالى 3 قطع أراض فقط تتوزع بواقع واحدة فى مدينة القاهرة الجديدة، والباقى فى مدينة الشروق.

ووصل سعر المتر للمدرسة فى مدينة القاهرة الجديدة لنحو 10370 جنيه، وهو أعلى سعر لبيع المتر بتلك النشاط.

وفى مدنة الشروق، طرحت الهيئة قطعتى أرض مخصصتين لنشاط حضانة، والأخرى لنشاط مدرسة، بسعر متر يبلغ 7565 و8515 جنيهًا.

وعلى غرار الشهر الماضى، انحصر ظهور النشاط الطبى أيضًا فى طرح قطعة أرض واحدة مخصصة لمركز صحى فى مدينة بنى سويف الجديدة، وبسعر متر يسجل نحو 3620 جنيها.

ومقارنة بالشهر الماضى، تراجع ظهور النشاط الترفيهى، ليتم الإعلان عن طرح قطعة أرض واحدة فى مدينة طيبة الجديدة، تقع على مساحة 12 فدانًا، وبسعر 760 جنيهًا للمتر الواحد.

وظهرت الأنشطة الصناعية بشكل محورى خلال طروحات الهيئة لشهر سبتمبر، وتمركز معظمها فى مدينة السادات.

واحتوت طروحات الهيئة عن الإعلان عن بيع 18 قطعة أرض مخصصة لأنشطة صناعية، سواء هندسية أو غذائية أو كيماوية، تتوزع بواقع سبعة قطع فى مدينة السادات، و4 قطع فى مدينة السويس الجديدة، واثنين فى برج العرب والعاشر من رمضان وبنى سويف الجديدة، وواحدة فى مدينة أخميم الجديدة.

وجاءت مدينة السادات فى صدارة المدن من خلال تسجيلها أعلى سعر لبيع المتر الواحد للأرض المخصصة لنشاط صناعى هندسى، بنحو 1375 جنيها.

واحتلت المرتبة الثانية مدينة العاشر من رمضان بواقع 1200 جنيه للمتر، ثم مدينة برج العرب الجديدة بسعر 1090 جنيها للمتر الواحد.

وفيما يتعلق بالأغراض متعددة الاستخدام (تجارى إدارى فندقى ترفيهى سكني)، بلغ عدد الأراضى المطروحة بذلك النشاط نحو 18 قطعة أرض تقع فى 11مدينة جديدة.

واستحوذت مدينة سوهاج الجديدة والعاشر من رمضان على معظم الأراضى ذات الأنشطة المتعددة، بواقع 3 قطعة بكل مدينة.

وتراوح سعر المتر فى مدينة سوهاج الجديدة بين 3205 و10800 جنيه، بينما فى مدينة العاشر من 3065 إلى 22155 جنيه.

ووصل سعر المتر لذروته بتلك النشاط فى مدينة الشيخ زايد، إذ طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط تجارى إدارى ترفيهى على مساحة 19 فدانًا، وبسعر متر يصل لنحو 29 ألفًا و185 جنيهًا.

وسجلت مدينة السادس من أكتوبر المكانة الثانية من حيث أعلى قيمة لبيع المتر، إذ بلغ سعر المتر الواحد حوالى 13825 جنيه للأرض المخصصة لنشاط تجارى فندقى.

وبخصوص الأنشطة التجارية، تضمنت بيانات الهيئة طرح حوالى 5 قطع تتوزع بنحو إثنين فى مدينة القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وواحدة فى طيبة الجديدة.

وكان سعر المتر بالقاهرة الجديدة وصل لمستوى صاروخى مسجلاً 50385 و30980 ألف جنيه للمتر الواحد لقطعتى الأرض.

وشهد شهر أغسطس المنقضى طرح 73 قطعة أرض، تتوزع فى 20 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفورى.

وعلى صعيد المدن التى تحوى أكبر عدد من الأراضى المطروحة، واستحوذت مدينة القاهرة الجديدة على المكانة الأولى بإجمالى عدد تسع قطع، وتأتى بعدها فى الوصافة مدينة السادات، بنحو 8 قطع أراض.

وسجلت مدينة القاهرة الجديدة الرتبة الأولى فيما يخص أعلى سعر لبيع المتر الواحد، كالمعتاد فى معظم طروحات الهيئة، إذ وصل سعر المتر بها لـ 62080 جنيها، وجاءت فى الدرجة الثانية مدينة العبور الجديدة بواقع 18300 جنيه لبيع المتر الواحد، ثم مدينة مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سابقًا للمال عن تلقى 203 طلبات من مستثمرين وشركات لشراء 44 قطعة أرض طرحتها الهيئة للبيع خلال شهر يوليو الماضى.

وأوضح أن طرح الأراضى يتم وفقًا لآلية التخصيص الفورى، والتى يتم الإعلان عنها خلال أول 15 يومًا من كل شهر، عدا الشهر الماضى، إذ تم طرحها خلال أول 7 أيام فقط بسبب إجازة عيد الأضحى.

وذكر عباس أن الهيئة تلقت 1600 طلب تقريبًا خلال أول 7 شهور من العام الجارى لشراء 580 قطعة أرض تم طرحها للبيع خلال تلك الفترة.



