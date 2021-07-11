«المجتمعات العمرانية» تطرح 56 قطعة أرض للبيع بآلية التخصيص الفورى

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 56 قطعة أرض للبيع فى 20 مدينة جديدة، وذلك بآلية التخصيص الفورى المباشر التى تتبناها الهيئة فى طروحاتها للأراضى منذ شهر مارس من عام 2019.

الشيخ زايد تسجل أعلى بيع للمتر بقيمة 61690 جنيهًا

واطلعت «المال» على جميع الأراضى المطروحة للبيع، وسجلت مدينة الشيخ زايد أعلى سعر لبيع المتر بعدما وصل إلى 61690 جنيهًا الخاص بقطعة أرض مساحتها 804 أمتار مخصصة لنشاط تجارى وإدارى.

وفى مدينة العبور، طرحت الهيئة قطعة أرض مساحتها 2119 مترًا مخصصة لإقامة نشاط طبى بقيمة 16210 جنيهات للمتر، وفى برج العرب الجديدة، طرحت الهيئة قطعة أرض للبيع مساحتها 2500 متر للنشاط التجارى بسعر 15995 جنيهًا للمتر.

الموافقة على طرح 9 مساحات فى بنى سويف الجديدة لأنشطة متعددة

وجاءت مدينة بنى سويف الجديدة فى صدارة المدن من حيث عدد الأراضى المطروحة خلال الشهر الحالى، بعدما وافقت الهيئة على طرح 9 قطع، منها 6 للنشاط الخدمى كالجامعات والمدارس، كما تمت الموافقة على طرح 15 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بسعر 1310 جنيهات للمتر، بخلاف أخرى لمشروع صناعى.

وسيطرت الأراضى المخصصة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية على النسبة الأكبر من طروحات شهر يوليو الحالي، كما تمت الموافقة على طرح قطعتين مخصصتين للأنشطة العمرانية المتكاملة فى مدينتى المنيا الجديدة وبنى وسويف الجديدة.

وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة الموافقة على طرح 3 قطع، الأولى بمساحة 3113 مترًا، مخصصة لنشاط طبى بسعر 5760 جنيهًا للمتر، وأخرى لنشاط مدرسة مساحتها 10663 مترًا، وبسعر 6270 جنيهًا للمتر، وأخيرًا قطعة مساحتها 2300 متر لإنشاء مركز صيانة بسعر 5680 جنيهًا للمتر.

وتضمنت الطروحات أراضى لإنشاء جامعات خاصة وخدمات تعليمية فى مناطق بدر وبنى سويف الجديدة وحدائق أكتوبر، والتى عرضت قطعة مساحتها 17 فدانًا لإنشاء معاهد تعليمية بسعر 3370 جنيهًا للمتر.

ومنذ مارس 2020، أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحاً بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئي، وذلك خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يكون تقديم المستثمرين للشراء خلال تلك الفترة أيضًا.

واشترطت الهيئة على المتقدمين أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع؛ مع تقديم شيك مقبول الدفع بنسبة %10 من قيمة الأرض المطلوب تخصيصها مقابل جدية حجز، ويتم البت فى الطلبات قبل نهاية الشهر نفسه.

وخلال الفترة الماضية، أجرت الهيئة عدة تعديلات جوهرية على الآلية، منها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم، حال كون أحد تلك العروض مقدمًا من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية.

وتضمنت التعديلات أنه حال وجود أكثر من جار يتم عمل قرعة بين الجيران، كما تم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون %10 (%5جدية و%5 مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أيًا كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.

ونشرت «المال» مؤخرًا انتهاء الهيئة من تخصيص 147 قطعة أرض للمستثمرين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، وذلك لمساحات تقارب 930 فدانًا، وفقاً لـ وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.