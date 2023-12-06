«المجتمعات العمرانية» تطرح 56 قطعة أرض للبيع فى 18 مدينة جديدة خلال ديسمبر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 56 قطعة أرض، تتوزع فى 18 مدينة جديدة للبيع عبر آلية التخصيص الفورى خلال الشهر الحالى، والذى يعتبر الأخير فى 2023.

وتنوعت أغراض وأنشطة تلك الأرضى المطروحة فى شهر ديسمبر من عمرانى لسكنى لتجارى وإدارى ولفندقى وترفيهى وغيره من الأنشطة، لتلائم احتياجات ومتطلبات جميع المستثمرين والأفراد.

وبحلول شهر، تقوم الهيئة بعرض مجموعة من الأراضى المتاحة لاستقطاب المستثمرين والأفراد، وتوضيح الفرص الاستثمارية الموجودة بكل مدينة، وتخصيصها عن طريق آلية التخصيص الفورى.

يشار إلى أن الهيئة تبنت تلك الآلية منذ شهر مارس لعام 2019، وتستند على طرح الأراضى فى أول 15 يومًا من كل شهر، بعدها تبدأ عملية فض المظاريف الفنية والمالية، ومن ثم ترسية قطعة الأرض على العرض الأكثر ملاءمة.

وشهدت مدينة القاهرة الجديدة عرض 36 قطع أراضٍ للبيع، مخصصة لعدة أنشطة، الأولى تجارى قرب مشروع بيت الوطن جنوب طريق السويس مساحتها 3013 مترا، بسعر تقديرى 46.500 ألف جنيه.

أما الثانية فمخصصة لنشاط عمرانى متكامل مساحتها 512414 مترا بمنطقة مثلث الأمل بسعر 5885 جنيها للمتر، والأخير لنشاط مدرسة بمنطقة التمر الحنه مساحتها 10799 مترا بسعر 13655 جنيها للمتر.

وعن قطعة أرض العمرانى المتكامل، فقد حددت الهيئة الحد الأقصى لقيد الارتفاع 30 مترا للمبانى، كما أن النسبة المخصصة للإسكان لا تزيد على %50، وبنسبة بنائية لا تتعدى %45 من المساحة المخصصة للإسكان، كما أن الكثافة السكانية طبقًا للمقنن المائى المصرح به، ونسبة الأراضى المخصصة للخدمات من 8 -12 % من الأرض.

ويلتزم مشترى الأرض باستكمال نسبة السداد حتى %10 من قيمتها بالجنيه خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ سداد باقى ثمن الأرض على 12 قسطا نصف سنوى متساوية بالجنيه يستحق الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد.

وفى مدينة الشروق تم عرض 3 قطع، الأولى نشاط تجارى مساحتها 1700 متر بسعر 16435 جنيها للمتر، ثم أرض أخرى لنشاط تجارى إدارى مساحتها 1564 مترا بسعر 14885 جنيها للمتر، والأخيرة تجارى إدارى مساحتها 8360 مترا بسعر 12535 جنيها للمتر.

أما مدينة بدر فتم طرح قطعة واحدة مساحتها 10117 مترا لنشاط معهد تعليمى عالى بسعر 3115 جنيها للمتر، وبالمثل تم طرح قطعة واحدة فى مدينة 15 مايو لإنشاء نادٍ رياضى مساحته 10 آلاف متر بسعر 1205 جنيهات للمتر، وكذلك فى مدينة العبور طرح 4 قطع منها 3 بآلية الحصة النقدية والعينية بين الهيئة والمطور والأخيرة لنشاط تجارى على مساحة 594 مترا بسعر 24350 جنيها للمتر.

وفى مدينة حدائق العاصمة تم طرح 3 قطع أراضٍ للبيع، الأولى لنشاط محطة تموين سيارات مساحتها 4857 مترا بسعر 16335 جنيها للمتر، والثانية بنشاط تجارى مساحتها 1182 مترا بسعر 18415 جنيها للمتر، والأخيرة لإنشاء بنك على مساحة 1432 مترا بسعر 15975 جنيها للمتر.

وفى مدينة حدائق أكتوبر تم طرح قطعتى أرض، الأولى بنشاط تجارى إدارى على مساحة 8146 مترا بمركز الخدمات الرئيسى بسعر 10925 جنيها للمتر، والأخيرة لنشاط مدرسة بـ8585 جنيهت للمتر ومساحتها 8209 أمتار.

وفى مدينة العاشر من رمضان عرضت الهيئة بيع 4 قطع، الأولى مساحتها 30572 مترا مخصصة لنشاط عمرانى مختلط بمنطقة الخدمات الإقليمية بسعر 1265 جنيها للمتر، والثانية لنشاط تجارى إدارى سكنى مساحتها 5188 مترا بسعر 6915 جنيها للمتر بمنطقة المال والأعمال، تليها إنشاء مخبز على مساحة 400 متر بسعر 2440 جنيها للمتر، وأخيرًا ورش حرفية على مساحة 300 متر بنفس السعر السابق.

أما مدينة المنيا الجديدة فقد تضمنت 3 قطع أراضٍ، الأولى بنشاط مخازن مساحتها 5 آلاف متر بسعر 2000 جنيه للمتر، والأخيرة بنشاط تجارى مساحتها 1087 مترا بسعر 10485 جنيها للمتر.

وفى ملوى الجديدة تم عرض بيع 3 قطع، الأولى بنشاط ناد رياضى مساحته 20059 مترا بسعر 1295 جنيها للمتر بمركز خدمات المرحلة الأولى، والثانية لنشاط تعهد عالى تعليمى مساحتها 5073 مترا بسعر 1445 جنيها للمتر، وأخيرًا لإنشاء مدرسة بسعر 1570 جنيها للمتر ومساحتها 14 ألف متر.

أما أسيوط الجديدة فتم عرض 3 قطع الأولى بنشاط تجارى مساحتها 1214 مترا مساحتها 21615 جنيها للمتر، والثانية منخصصة لنشاط تجارى سكنى مساحتها 1380 جنيها بسعر تقديرى 13690 جنيها للمتر، والأخيرة إدارى بسعر 8400 جنيه للمتر.

وفى مدينة أخميم الجديدة فقد تم طرح 5 قطع كلها مخازن بسعر ثابت 945 جنيها للمتر، وفى مدينة قنا الجديدة تم إتاحة بيع 6 قطع متنوعة، الأولى بنشاط طبى على مساحة 354 مترا بسعر 4610 جنيهات للمتر، والثانية فندق على مساحة 4233 مترا بسعر 2530 جنيها للمتر بمنطقة الخدمات الإقليمية، والثالثة لنشاط تجارى إدارى بسعر 4335 جنيها للمتر، وكذلك قطع أخرى لنشاط تجارى إدارى بسعر 4660 جنيها للمتر، بخلاف قطع مخازن.

أما مدينة طيبة الجديدة فتم عرض قطعتين للبيع، الأولى لنشاط تجارى مساحتها 1200 متر بسعر 3915 جنيها للمتر، والثانية لنشاط تجارى إدارى سكنى مساحتها 1143 مترا بسعر 3 آلاف جنيه للمتر.

وفى مدينة سفنكس الجديدة فتم عرض قطعة واحدة مخصصة لنشاط مدرسة مساحتها 22 ألف متر بسعر 6510 جنيها للمتر.

جدير بالذكر أن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أوضح أن الحكومة تخطط لطرح 201 فرصة استثمارية خلال الربع الأخير من 2023، و1029 خلال 2024.

وأشار إلى أن طلبات المستثمرين على الأراضى بالدولار وصلت إلى 629 طلبًا بإجمالى مساحة 1089 فدانًا خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسع الأولى من 2023 شهدت إقبالًا كبيرًا على الفرص الاستثمارية بنسبة %42 مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.

وقال إن حجم الاستثمارات فى المدينة الجديدة بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن، منها 163 مليارا استثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات والتسهيلات التى ساهمت فى تنشيط القطاع العقارى، ومكنت المطورين العقاريين من توسيع وزيادة استثماراتهم، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل مصر مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للاستثمارات المختلفة فى كل القطاعات.