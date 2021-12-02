«المجتمعات العمرانية» تطرح 56 قطعة أرض للبيع الشهر الجارى

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر ديسمبر الجارى 56 قطعة أرض للبيع فى 17 مدينة جديدة عبر آلية التخصيص الفورى للأراضى، والتى تطبقها منذ عام 2019.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة للبيع، والتى شملت 4 قطع مخصصة للنشاط الخدمى التجارى بمدينة القاهرة الجديدة، منها أرض وصل سعر بيع المتر بها إلى 52485 جنيها، وأخرى بسعر 39960 جنيها للمتر.

وتمت الموافقة على طرح قطعتى أرض فى مدينة العبور لإنشاء مولين تجاريين، وبلغ سعر بيع المتر بالقطعة الأولى لنحو 19150 جنيها، وسجل 16175 جنيها للقطعة الأخيرة؛ كما تم طرح قطعة مساحتها 31 ألف متر لإنشاء مشروع عمرانى متكامل فى مدينة أكتوبر بسعر 2600 جنيه للمتر.

وشملت الأراضى طرح 41 فدانا للبيع فى مدينة دمياط الجديدة لإنشاء قرية سياحية بسعر 355 جنيها للمتر؛ ولأول مرة منذ فترة طويلة تم طرح أرض مساحتها 32 فدانا فى مدينة مايو مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل.

وفى مدينة الشيخ زايد طرحت الهيئة قطعة أرض مخصصة للنشاط الطبى مساحتها 5 آلاف متر، بسعر 13360 جنيها للمتر.

واحتلت مدينة قنا الجديدة صدارة قائمة المدن الأكثر طرحا فى الشهر الجارى، بعدما وافقت الهيئة على طرح 7 قطع ما بين عمرانى متكامل وخدمى.

وواصلت الهيئة طرح أراضٍ فى مدينة العلمين الجديدة، وهذه المرة طرحت 20 فدانا لنشاط عمرانى متكامل بسعر 2970 جنيها للمتر، ومساحة 21 فدانا للنشاط الصناعى.

ولأول مرة طرحت الهيئة 5 قطع فى مدينة السويس الجديدة منها 3 للنشاط الصناعى بسعر 830 جنيها للمتر، وقطعتين كمخازن بسعر 1275 جنيها.

وفى مدينة المنصورة الجديدة عرضت الهيئة بيع 16 فدانا للنشاط العمرانى المتكامل بسعر 5555 جنيها للمتر.

ومنذ مارس 2020 أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، وذلك خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة.